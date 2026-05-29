Liverpool : Konaté déchire son contrat et cherche un club

Pressenti pour prolonger son contrat avec Liverpool, Ibrahima Konaté va finalement se diriger vers un départ cet été. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français a désormais trois pistes selon la presse.

Nous sommes proches d'un accord. Il y a de grandes chances que je sois là l'année prochaine. C'est ce que j'ai toujours voulu », avait-il expliqué. Mais la fin de saison difficile des hommes d’Arne Slot et la venue de certains clubs dans les négociations ont changé la donne. Les médias britanniques comme Sky Sports dévoilent que l’avenir de l’ancien sochalien va s’écrire loin de l’Angleterre. Tout était bouclé ou presque, mais tout a volé en éclats. L’avenir d’Ibrahima Konaté ne va plus s’écrire du côté de Liverpool . Alors que les négociations sur une prolongation de contrat se déroulaient dans le bon sens, un revirement de fin de saison rebat les cartes concernant l’avenir de l’international français sur les bords de la Mersey. Le 20 avril dernier, l’ancien défenseur central de Leipzig avait déclaré être heureux des avancées avec les Reds. «», avait-il expliqué. Mais la fin de saison difficile des hommes d’Arne Slot et la venue de certains clubs dans les négociations ont changé la donne. Les médias britanniques comme Sky Sports dévoilent que l’avenir de l’ancien sochalien va s’écrire loin de l’Angleterre.

Konaté attire toujours les grosses écuries

Le journaliste Ben Jacobs est encore plus catégorique, selon lui, c’est acté, Ibrahima Konaté ne sera plus chez les Reds la saison prochaine. Le journal l’Équipe est plus nuancé ce vendredi. Le quotidien français explique simplement que le défenseur des Bleus se rendra au mondial nord-américain sans connaitre son avenir.

Parmi les prétendants, le Real Madrid a gardé contact avec le Français. Le club de la capitale espagnole souhaite se renforcer dans ce secteur et la piste Konaté est suivie depuis quelques mois désormais. Le Bayern Munich est également dans le coup pour tenter de reformer la paire française avec Dayot Upamecano, dernier candidat, Chelsea. Les Blues ont récemment nommé Xabi Alonso comme entraineur et ont ciblé le joueur de 27 ans comme recrue pour cet été. A noter que le PSG, un temps intéressé, avant lâcher l'affaire. Pour mieux revenir maintenant que le joueur va être disponible pour zéro euro ? L’avenir d’Ibrahima Konaté devrait s’éclaircir après le Mondial avec l’équipe de France. Le défenseur sera l'un des dossiers chauds de l’été.