Benjamin Pavard - OM
Benjamin Pavard - Olympique de Marseille

L'OM ne garde pas Pavard, c'est la bagarre

OM13 avr. , 19:30
parClaude Dautel
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L'Olympique de Marseille a finalement décidé de ne pas lever l'option d'achat de Benjamin Pavard. L'Inter ne tremble pas malgré le retour annoncé du défenseur français.
Après une très longue hésitation, les dirigeants de l'OM ont finalement décidé de ne pas lever l'option d'achat de 15 millions d'euros qui était prévue lors du prêt de Benjamin Pavard par l'Inter au dernier jour du mercato estival 2025. L'international français n'a pas encore été prévenu par le club phocéen. Cependant, pour La Provence, il est désormais certain que Benjamin Pavard ne portera plus le maillot de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Il est vrai que le joueur de 30 ans n'a pas toujours été à la hauteur des attentes que ce soit pour Roberto De Zerbi ou pour Habib Beye. La belle histoire vendue aux supporters l'été dernier va se stopper et le champion du monde 2018 va donc viser son casier à la Commanderie et repartir à l'Inter après ce passage en Ligue 1. La presse italienne l'affirme déjà, ça se bouscule pour s'offrir Benjamin Pavard, lequel ne restera pas à Milan.

Pavard ne sera pas offert à son futur club

Relayé par le quotidien provençal, le média italien spécialisé Interista précise que si des pistes sont évoquées en Premier League, notamment du côté de Manchester United, elles semblent peu réalistes. Plus sérieusement, Al-Hilal ou Al-Nassr, deux clubs saoudiens, ont les moyens financiers pour non seulement payer le salaire conséquent de Benjamin Pavard, mais également son transfert, car l'Inter ne fera pas cadeau de son joueur, dont la valeur est estimée à 15ME par Transfermakt à deux ans de la fin de son contrat. Outre les deux clubs saoudiens, on évoque aussi des pistes en Turquie, où Galatasaray et Fenerbahçe ont, à priori, un oeil très attentif sur la situation concernant Benjamin Pavard.
Nos confrères italiens précisent que du côté des dirigeants de l'Inter, on veut régler très rapidement le cas Benjamin Pavard et que le défenseur français devra rapidement faire connaître ses intentions face à ces offres venues de l'étranger. A 30 ans, le joueur français est donc à un nouveau tournant de sa carrière, et forcément Pavard ne voudra pas se tromper. Même s'il espérait pouvoir continuer à l'OM, ce ne sera pas le cas et il va devoir le digérer avant de s'engager ailleurs.
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