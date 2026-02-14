Un international italien à l'OM, ça chauffe

L’OM prépare déjà le prochain mercato estival et suivrait de près Mattia Zaccagni, ailier gauche et capitaine de la Lazio, qui compte 13 sélections avec la sélection italienne.

L’Olympique de Marseille est dans une situation inconfortable avec un changement d’entraîneur opéré en ce début d’année 2026 et des résultats décevants en Ligue des Champions et en championnat. La situation n’est toutefois pas désespérée, le club olympien étant toujours en course pour finir sur le podium et pour gagner la Coupe de France. En parallèle de gérer les affaires courantes, l’OM prépare déjà la prochaine période de transferts avec une réelle volonté de se renforcer dans le secteur offensif.

L'OM suit Zaccagni de près

Au poste d’ailier gauche, l’incertitude plane sur l’avenir d’Hamed Traoré, peu convaincant depuis sa signature à Marseille. C’est ainsi que selon les informations du site Top Scommesse, le club olympien est très intéressé par Mattia Zaccagni. Titulaire indiscutable à la Lazio, où il est capitaine, l’ailier gauche de 30 ans a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive en Série A cette saison. Au club depuis 2022, il apparaît en bout de course au sein de l’équipe de Maurizio Sarri et pourrait changer d’air l’été prochain malgré son statut de taulier du vestiaire.

L’international italien (13 sélections) plaît beaucoup à Pablo Longoria mais aussi aux dirigeants de Naples, rapporte la source. Après avoir fait toute sa carrière en Italie, Mattia Zaccagni pourrait voir d’un très bon oeil l’opportunité de découvrir un nouveau championnat. L’Olympique de Marseille est de son côté très intéressé par la perspective d’apporter de l’expérience à son secteur offensif avec un joueur habitué aux compétitions européennes et aux matchs internationaux.

M. Zaccagni Italie • Âge 30 • Attaquant WC Qualification Europe 2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A 2025/2026 Matchs 19 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 6 Rouge 1 Jaune Rouge 0 Coppa Italia 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Malgré des statistiques décevantes cette saison, Zaccagni demeure une valeur sûre à son poste selon l’état-major olympien, d’où l’intérêt concret des Phocéens pour le faire venir l’été prochain. Il faudra en revanche signer un gros chèque pour convaincre la Lazio de se séparer de son capitaine, valorisé à environ 15 millions d’euros sur le marché des transferts.