ICONSPORT_281606_0031

Un international italien à l'OM, ça chauffe

OM14 févr. , 17:30
parCorentin Facy
0
L’OM prépare déjà le prochain mercato estival et suivrait de près Mattia Zaccagni, ailier gauche et capitaine de la Lazio, qui compte 13 sélections avec la sélection italienne.
L’Olympique de Marseille est dans une situation inconfortable avec un changement d’entraîneur opéré en ce début d’année 2026 et des résultats décevants en Ligue des Champions et en championnat. La situation n’est toutefois pas désespérée, le club olympien étant toujours en course pour finir sur le podium et pour gagner la Coupe de France. En parallèle de gérer les affaires courantes, l’OM prépare déjà la prochaine période de transferts avec une réelle volonté de se renforcer dans le secteur offensif.

L'OM suit Zaccagni de près

Au poste d’ailier gauche, l’incertitude plane sur l’avenir d’Hamed Traoré, peu convaincant depuis sa signature à Marseille. C’est ainsi que selon les informations du site Top Scommesse, le club olympien est très intéressé par Mattia Zaccagni. Titulaire indiscutable à la Lazio, où il est capitaine, l’ailier gauche de 30 ans a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive en Série A cette saison. Au club depuis 2022, il apparaît en bout de course au sein de l’équipe de Maurizio Sarri et pourrait changer d’air l’été prochain malgré son statut de taulier du vestiaire.
L’international italien (13 sélections) plaît beaucoup à Pablo Longoria mais aussi aux dirigeants de Naples, rapporte la source. Après avoir fait toute sa carrière en Italie, Mattia Zaccagni pourrait voir d’un très bon oeil l’opportunité de découvrir un nouveau championnat. L’Olympique de Marseille est de son côté très intéressé par la perspective d’apporter de l’expérience à son secteur offensif avec un joueur habitué aux compétitions européennes et aux matchs internationaux.
M. Zaccagni

M. Zaccagni

ItalyItalie Âge 30 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs19
Buts3
Passes décisives0
Jaune6
Rouge1
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Malgré des statistiques décevantes cette saison, Zaccagni demeure une valeur sûre à son poste selon l’état-major olympien, d’où l’intérêt concret des Phocéens pour le faire venir l’été prochain. Il faudra en revanche signer un gros chèque pour convaincre la Lazio de se séparer de son capitaine, valorisé à environ 15 millions d’euros sur le marché des transferts.
0
Articles Recommandés
habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Rennes

Rennes a tapé le PSG grâce à Beye

ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

ICONSPORT_275095_0261
OL

OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre

Fil Info

14 févr. , 18:00
Rennes a tapé le PSG grâce à Beye
14 févr. , 17:33
OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche
14 févr. , 17:00
OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre
14 févr. , 16:40
La VAR se troue, le Barça propose d'humilier les arbitres
14 févr. , 16:20
OM : Une surprise dans la première compo d'Abardonado
14 févr. , 16:12
OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)
14 févr. , 16:00
Habib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samedi
14 févr. , 15:55
L2 : Montpellier fait la bonne opération

Derniers commentaires

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Non mais qu'il délègue et fasse des choix sur les gens à mettre à la direction du club et qu'ils soient pas d'accord, c'est ok, mais de là à vouloir le dégager ... les supporters oublient un peu vite qu'il remet au pot très souvent et que sans lui l'OM serait peut être pas loin de la L2 !

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Le patron du sportif c'est Longoria c'est lui le président, mc court tu le vois jamais il s occupe de rien a part d apporter la tune et ramasser la tune rien de plus, ceux qui s occupe de tout c est Longoria et benatia

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

C’est au patron également de décider et même de modifier certaines choses

OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Une purge ce match !!!

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Sur la banderole, c'est "Un club en auto-destruction", et dans l'article c'est "auto-direction".^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading