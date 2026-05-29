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Le groupe du PSG pour la finale face à Arsenal

PSG29 mai , 12:02
parGuillaume Conte
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Luis Enrique a convoqué son effectif au grand complet pour le match de ce samedi soir à Budapest. Aucun absent majeur n’est à déplorer, et la délégation parisienne s’envole donc avec 24 joueurs vers la capitale hongroise, en vue de la rencontre Arsenal.
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Derniers commentaires

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Alors si la mise a prix de Lepaul c'est 30, toi meme tu sais que l'OL n'aura aucunement les moyens de se positionner mon grand...

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selon l Equipe lol..... de toute façon, c etait deja acté que les gros salaires. Hodgberg, kondo, Greenwwod etc partent. donc..... du vent comme toujours

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Mopi, Genesio est amoureux de l'OM? ah bon?? Genesio a besoin de se relancer? Re ah boN?! je pense que tu es coté avec ton analyse sur les sardines....

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Moi mon propos, c'est si vous en tirez 10/15 ca sera déjà très bien....

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Mais mec c'est le principe d'un débat en fait !! Et relis moi mais j'ai jamais dit "il ne vaut jamais 20/25" relis bien mon grand

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