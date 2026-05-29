Le groupe du PSG pour la finale face à Arsenal

Alors si la mise a prix de Lepaul c'est 30, toi meme tu sais que l'OL n'aura aucunement les moyens de se positionner mon grand...
selon l Equipe lol..... de toute façon, c etait deja acté que les gros salaires. Hodgberg, kondo, Greenwwod etc partent. donc..... du vent comme toujours
Mopi, Genesio est amoureux de l'OM? ah bon?? Genesio a besoin de se relancer? Re ah boN?! je pense que tu es coté avec ton analyse sur les sardines....
Moi mon propos, c'est si vous en tirez 10/15 ca sera déjà très bien....
Mais mec c'est le principe d'un débat en fait !! Et relis moi mais j'ai jamais dit "il ne vaut jamais 20/25" relis bien mon grand
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