Sa valeur s'effondre, l'OL a une chance folle

Gravement blessé pendant toute la saison, Ernest Nuamah n'est plus le joueur qui faisait saliver les clubs européens au mercato. Mais sa sélection surprise avec le Ghana au Mondial peut bouleverser son été, et celui de l'OL.

32 minutes de temps de jeu dans la saison et il fait la Coupe du monde ?? ». Au Ghana, la décision de Carlos Queiroz de sélectionner Ernest Nuamah pour la Coupe du monde a beaucoup surpris. L’attaquant des Black Stars est certes l’un des plus talentueux du pays, mais son état de forme inquiète forcément. Blessé sérieusement aux ligaments du genou, Nuamah a passé plus d’un an sans jouer. Cette saison, l’ailier droit arrivé à ». Au Ghana, la décision de Carlos Queiroz de sélectionner Ernest Nuamah pour la Coupe du monde a beaucoup surpris. L’attaquant des Black Stars est certes l’un des plus talentueux du pays, mais son état de forme inquiète forcément. Blessé sérieusement aux ligaments du genou, Nuamah a passé plus d’un an sans jouer. Cette saison, l’ailier droit arrivé à l'OL de Nordsjaelland via Molenbeek en 2023 pour 28 millions d’euros, n’a fait que trois bouts de matchs en Ligue 1.

Nuamah, une chance en or de briller en Amérique

Cela semble un peu juste mais Carlos Queiroz n’a pas hésité une seule seconde à le prendre dans sa liste des 28 joueurs, pour le camp d’entrainement et le match amical à venir contre le Pays de Galles. « Le retour de notre ailier Ernest Nuamah est à souligner. Il est complètement de retour en forme après une blessure au ligament du genou qui l’a éloignée des terrains pendant plus de 12 mois », a ainsi précisé la fédération ghanéenne de football.

Un pari risqué, même si le sélectionneur des Black Stars doit encore écarter deux joueurs de sa liste avant la Coupe du monde, mais ce sera probablement deux gardiens de buts, sur les cinq convoqués. Cette sélection surprise de Nuamah laisse toutefois un espoir inattendu à l’OL. En effet, si jamais l’ailier lyonnais venait à briller à la Coupe du monde, il pourrait voir sa cote augmenter et représenter une possible belle vente de l’été. Cela a toujours été le projet des dirigeants rhodaniens de faire remonter la valeur du jouer, qui est tombée à 12 ME avec sa longue indisponibilité. Un beau Mondial donnerait un sacré coup de pouce à un OL malchanceux dans ce dossier, même si Paulo Fonseca ne pleurera pas une vente du Ghanéen, sachant qu’il a appris à vivre sans lui.



