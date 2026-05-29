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Sa valeur s'effondre, l'OL a une chance folle

OL29 mai , 12:20
parGuillaume Conte
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Gravement blessé pendant toute la saison, Ernest Nuamah n'est plus le joueur qui faisait saliver les clubs européens au mercato. Mais sa sélection surprise avec le Ghana au Mondial peut bouleverser son été, et celui de l'OL.
« 32 minutes de temps de jeu dans la saison et il fait la Coupe du monde ?? ». Au Ghana, la décision de Carlos Queiroz de sélectionner Ernest Nuamah pour la Coupe du monde a beaucoup surpris. L’attaquant des Black Stars est certes l’un des plus talentueux du pays, mais son état de forme inquiète forcément. Blessé sérieusement aux ligaments du genou, Nuamah a passé plus d’un an sans jouer. Cette saison, l’ailier droit arrivé à l'OL de Nordsjaelland via Molenbeek en 2023 pour 28 millions d’euros, n’a fait que trois bouts de matchs en Ligue 1.

Nuamah, une chance en or de briller en Amérique

Cela semble un peu juste mais Carlos Queiroz n’a pas hésité une seule seconde à le prendre dans sa liste des 28 joueurs, pour le camp d’entrainement et le match amical à venir contre le Pays de Galles. « Le retour de notre ailier Ernest Nuamah est à souligner. Il est complètement de retour en forme après une blessure au ligament du genou qui l’a éloignée des terrains pendant plus de 12 mois », a ainsi précisé la fédération ghanéenne de football.
Un pari risqué, même si le sélectionneur des Black Stars doit encore écarter deux joueurs de sa liste avant la Coupe du monde, mais ce sera probablement deux gardiens de buts, sur les cinq convoqués. Cette sélection surprise de Nuamah laisse toutefois un espoir inattendu à l’OL. En effet, si jamais l’ailier lyonnais venait à briller à la Coupe du monde, il pourrait voir sa cote augmenter et représenter une possible belle vente de l’été. Cela a toujours été le projet des dirigeants rhodaniens de faire remonter la valeur du jouer, qui est tombée à 12 ME avec sa longue indisponibilité. Un beau Mondial donnerait un sacré coup de pouce à un OL malchanceux dans ce dossier, même si Paulo Fonseca ne pleurera pas une vente du Ghanéen, sachant qu’il a appris à vivre sans lui.

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Derniers commentaires

C'est acté, la DNCG va sanctionner l'OM

Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES

Sa valeur s'effondre, l'OL a une chance folle

Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien

OM : Un défenseur anglais gratuit, le premier coup de Lorenzi

Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁

Caleta-Car invendable, l’OL a deux mauvaises solutions

puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...

C'est acté, la DNCG va sanctionner l'OM

Lol, Mopi qui défendait Textor a tout va, par rapport a ses débuts prometteur à Botafogo et de leur LDC, mdr ... Mdr il y a un an pratiquement jour pour jour, je me rappele de notre prise de bec , apres la divulgation de la conf des présidents de clubs sur les droits tv et que Nasser avait traité Textor de cowboy, je me demande qui avait raison ?^^

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