OM : C’est officiel, Todibo part au clash pour venir

Approché par l’Olympique de Marseille, le Français Jean-Clair Todibo répond favorablement aux avances marseillaises. A tel point que le défenseur central de West Ham part au clash contre ses dirigeants pour forcer son départ.

Sur le point d’enregistrer une vague de départs, l’Olympique de Marseille va considérablement affaiblir sa charnière centrale. Après la séparation avec Benjamin Pavard, renvoyé à l’Inter Milan suite à son prêt décevant, Facundo Medina sera transféré au Bayer Leverkusen, pendant que son coéquipier Nayef Aguerd va retrouver la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Il ne serait pas non plus étonnant de voir Leonardo Balerdi quitter le groupe dans la mesure où l’ancien capitaine fait lui aussi partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.

Todibo refuse de jouer

Autant dire que l’entraîneur Bruno Genesio attendra des arrivées pour sa charnière centrale. La direction travaille justement pour renforcer ce secteur avec Jean-Clair Todibo (26 ans). West Ham étant descendu en Championship la saison dernière, le Français ne se voit pas rester. Le défenseur central formé à Toulouse s’imagine plutôt à l’Olympique de Marseille. Encore faudrait-il que le club phocéen parvienne à un accord avec les Hammers. Manifestement, les deux clubs sont encore loin d’un terrain d’entente. Ce qui explique le forcing de Jean-Clair Todibo.

Prêt à forcer son départ, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas tenu ses obligations médiatiques avec West Ham, nous apprend le journaliste Calum Campbell. Le Guyanais a même refusé de disputer le match contre Portsmouth (victoire 3-1) ce samedi au 1er tour de la League Cup. Dans ce contexte, un départ paraît inévitable. Le bras de fer entamé pourrait faciliter le travail du directeur sportif Grégory Lorenzi. Sauf si les dirigeants de West Ham décident de tenir tête à leur rebelle encore sous contrat jusqu’en 2029.