OM : C’est officiel, Todibo part au clash pour venir
Jean-Clair Todibo

OM : C’est officiel, Todibo part au clash pour venir

OM08 août , 18:30
parEric Bethsy
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Approché par l’Olympique de Marseille, le Français Jean-Clair Todibo répond favorablement aux avances marseillaises. A tel point que le défenseur central de West Ham part au clash contre ses dirigeants pour forcer son départ.
Sur le point d’enregistrer une vague de départs, l’Olympique de Marseille va considérablement affaiblir sa charnière centrale. Après la séparation avec Benjamin Pavard, renvoyé à l’Inter Milan suite à son prêt décevant, Facundo Medina sera transféré au Bayer Leverkusen, pendant que son coéquipier Nayef Aguerd va retrouver la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Il ne serait pas non plus étonnant de voir Leonardo Balerdi quitter le groupe dans la mesure où l’ancien capitaine fait lui aussi partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.

Todibo refuse de jouer

Autant dire que l’entraîneur Bruno Genesio attendra des arrivées pour sa charnière centrale. La direction travaille justement pour renforcer ce secteur avec Jean-Clair Todibo (26 ans). West Ham étant descendu en Championship la saison dernière, le Français ne se voit pas rester. Le défenseur central formé à Toulouse s’imagine plutôt à l’Olympique de Marseille. Encore faudrait-il que le club phocéen parvienne à un accord avec les Hammers. Manifestement, les deux clubs sont encore loin d’un terrain d’entente. Ce qui explique le forcing de Jean-Clair Todibo.
Prêt à forcer son départ, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas tenu ses obligations médiatiques avec West Ham, nous apprend le journaliste Calum Campbell. Le Guyanais a même refusé de disputer le match contre Portsmouth (victoire 3-1) ce samedi au 1er tour de la League Cup. Dans ce contexte, un départ paraît inévitable. Le bras de fer entamé pourrait faciliter le travail du directeur sportif Grégory Lorenzi. Sauf si les dirigeants de West Ham décident de tenir tête à leur rebelle encore sous contrat jusqu’en 2029.
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Derniers commentaires

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si le nazisme et le fascisme c'est la meme chose comme seul un ignorant qui n'a jamais étudié l'histoire peut l'affirmer, tu peux m'expliquer ces déclarations de Mussolini ??? " « Les Juifs sont à Rome depuis l’époque des Rois… Ils étaient cinquante mille sous Auguste et ils demandèrent à pleurer sur la dépouille de Jules César. Nous les laisserons en paix »" "« Il n’existe plus une race pure »" On apprend cela au collège pourtant que les fascistes n'etaient pas des racialisites comme les Allemands ? T'a meme pas ton brevet des collèges puisque t'es pas au courant de cela et tu veux apprendre l'histoire aux gens toi qui sait rien ?lol

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr

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si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

A partir du moment où on tombe sur un commentaire de Raymonde on sait qu'on tombe sur un commentaire de teubé 😂🤣🤣 PS: ce crétin prétend qu'un commentaire avec emoji est un commentaire de teubé? C'est marrant sur Twitter/X Obama, Musk et tout un tas de prix Nobel utilisent énormément les emojis... Encore des teubés c'est ça? Abruti de Raymonde va, encore une fois bâchée 😂🤣🤣

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