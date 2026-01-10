ICONSPORT_275433_0217

OM : Robinio Vaz, vente imminente

OM10 janv. , 9:20
parGuillaume Conte
2
Ce samedi a de grandes chances d'être décisif pour le transfert de Robinio Vaz, qui fait l'objet d'un gros forcing de la Roma. Les négociations deviennent très intenses en vue de son départ.
Le dossier Robinio Vaz est en train de prendre une tournure inquiétante en seulement quelques jours. L’attaquant franco-guinéen a à peine eu le temps de se mettre en évidence que l’OM a souhaité le prolonger sur le long terme. Mais les négociations n’ont pas du tout débouché sur le résultat espéré et Pablo Longoria est prêt à prendre une décision radicale. Vaz, venu pour 200.000 euros de Sochaux en 2024, pourrait être revendu pour 100 fois plus dans les prochains jours.

Négociations intenses OM-Roma

En effet, un transfert est désormais sérieusement à l’étude et cela pourrait aller très vite selon les informations de Gianluca Di Marzio. Le journaliste italien spécialisé sur le mercato annonce que l’AS Roma a vivement discuté avec l’OM d’un transfert pour ce mois de janvier, et que les négociations vont reprendre ce samedi. De plus, la Louve va entrer en contact directement avec Robinio Vaz et son entourage pour lui parler du projet qui l’attend dans la capitale italienne, et des conditions salariales de sa possible arrivée.
Une accélération soudaine qui s’explique par le fait que de nombreuses formations débarquent dans ce dossier, notamment d’Allemagne et d’Angleterre. En avance, la Roma veut conclure ce transfert rapidement et ne pas laisser le temps aux autres de se retourner. En cas de belle offre, l’OM a fait savoir qu’une vente était possible, signe de la cassure profonde avec l’ancien joueur de Sochaux sur sa non-prolongation.
Pour le moment, aucune information n’a filtré sur le montant de l’opération, mais Marseille reste en position de force avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Ce dernier est évalué actuellement à 10 ME, mais ses performances récentes permettent aux dirigeants de l’OM d’être beaucoup plus gourmands que cela. En tout cas, le dossier s’emballe et ce samedi pourrait bien être décisif pour l’avenir de cette pépite marseillaise aux quatre buts en Ligue 1 en 14 matchs.

Lire aussi

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSGMarseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG
L'OL et l'OM écartés, Thiago Almada fait un choix étonnantL'OL et l'OM écartés, Thiago Almada fait un choix étonnant
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272433_0005
PSG

Le PSG s'active sur un Brésilien à 100 ME

ICONSPORT_280466_0003
Kylian Mbappé

Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite

ICONSPORT_280567_0167 (1)
OL

OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations

ICONSPORT_272040_0232
FC Nantes

25 ME pour un buteur de Ligue 1, Nantes abandonne

Fil Info

10 janv. , 10:40
Le PSG s'active sur un Brésilien à 100 ME
10 janv. , 10:20
Real Madrid : Embrouille avec Mbappé en Arabie Saoudite
10 janv. , 10:00
OL : Il signe à Lyon et reçoit les félicitations
10 janv. , 9:40
25 ME pour un buteur de Ligue 1, Nantes abandonne
10 janv. , 9:00
ASSE : Davitashvili vendu, c'est validé pour deux raisons
10 janv. , 8:40
OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé
10 janv. , 8:20
L’OM lâche 15 ME pour une recrue surprise en Serbie
10 janv. , 8:10
TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Et quand ils touchent au but pour 1 trophée depuis des lustres.....BING Le Psg brise leur rêve à ces tocards

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Il est l'UN des éléments qui a apporté la LDC mais pas le seul. 30 M par rapport à 20 actuels c'est 50% d'augmentation, s'il n'est pas content avec ça et que donc l'argent plus que le sportif le motive alors c'est le moment d'aller ailleurs et pousser le délire au bout genre en Saudi League et ne pas faire semblant. Je reste persuadé malgré les dires du staff que Gigio est parti pour des questions d'argent, je ne comprendrais pas que l'on fasse une exception pour Dembouz, les deux se valent pour moi dans la conquête du titre Européen.

OL : Satriano et Lyon, le divorce est confirmé

Laissons la place à Rodriguez qui a montré plus que Satriano dans le rôle de 9 en si peu d'apparitions ... Au pire, même s'il n'arrive pas à marquer, ça change quoi ? On a Endrick en plus

OM : Robinio Vaz, vente imminente

Il a raison ce p'tit, s'il veut remporter des trophées, il doit quitter l'💩OMerde ! La dernière fois que ce club de loosers a remporté un titre, Vaz n'avait que trois ans ! OMdr 😁😂🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

Et oui et si on avait croqué Greenwood en sacrifiant un défenseur l'OM ne serrait jamais revenu au score. Et si l'arbitre avait mis rouge sur l'attentat et s'il nous avait sifflé nos 2 pénos et si et si...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading