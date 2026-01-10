OM : Robinio Vaz, vente imminente

Ce samedi a de grandes chances d'être décisif pour le transfert de Robinio Vaz, qui fait l'objet d'un gros forcing de la Roma. Les négociations deviennent très intenses en vue de son départ.

Le dossier Robinio Vaz est en train de prendre une tournure inquiétante en seulement quelques jours. L’attaquant franco-guinéen a à peine eu le temps de se mettre en évidence que l’OM a souhaité le prolonger sur le long terme. Mais les négociations n’ont pas du tout débouché sur le résultat espéré et Pablo Longoria est prêt à prendre une décision radicale. Vaz, venu pour 200.000 euros de Sochaux en 2024, pourrait être revendu pour 100 fois plus dans les prochains jours.

Négociations intenses OM-Roma

En effet, un transfert est désormais sérieusement à l’étude et cela pourrait aller très vite selon les informations de Gianluca Di Marzio. Le journaliste italien spécialisé sur le mercato annonce que l’AS Roma a vivement discuté avec l’OM d’un transfert pour ce mois de janvier, et que les négociations vont reprendre ce samedi. De plus, la Louve va entrer en contact directement avec Robinio Vaz et son entourage pour lui parler du projet qui l’attend dans la capitale italienne, et des conditions salariales de sa possible arrivée.

Une accélération soudaine qui s’explique par le fait que de nombreuses formations débarquent dans ce dossier, notamment d’Allemagne et d’Angleterre. En avance, la Roma veut conclure ce transfert rapidement et ne pas laisser le temps aux autres de se retourner. En cas de belle offre, l’OM a fait savoir qu’une vente était possible, signe de la cassure profonde avec l’ancien joueur de Sochaux sur sa non-prolongation.

Pour le moment, aucune information n’a filtré sur le montant de l’opération, mais Marseille reste en position de force avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Ce dernier est évalué actuellement à 10 ME, mais ses performances récentes permettent aux dirigeants de l’OM d’être beaucoup plus gourmands que cela. En tout cas, le dossier s’emballe et ce samedi pourrait bien être décisif pour l’avenir de cette pépite marseillaise aux quatre buts en Ligue 1 en 14 matchs.