Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

La frustration est énorme à Marseille après la défaite lors du Trophée des champions, alors que l’OM menait au score à une minute de la fin. Le but de Gonçalo Ramos est source de polémique.

L’Olympique de Marseille tenait son premier titre depuis 14 ans. Jeudi soir, les hommes de Roberto De Zerbi avaient une main sur le Trophée des champions, alors qu’ils menaient 2-1 à une minute de la fin du match dans le temps additionnel. Mais la dernière action du match a été fatale aux Olympiens avec une perte de balle de Pierre-Emerick Aubameyang, une passe magnifique de Vitinha, une remise inspirée de Barcola et une finition chirurgicale du supersub Gonçalo Ramos.

Ce but a libéré le PSG, emmenant les deux équipes aux tirs au but. Mais la position de hors-jeu de l’attaquant portugais sur l’avant-dernière passe soulève quelques interrogations sur le plan arbitral. Dans les colonnes de La Provence par exemple, on ne digère pas ce but et on estime qu’il aurait pu être annulé. « L’OM a-t-il été volé ? » s’interroge d’abord le quotidien local avant de poursuivre.

« Au départ du contre éclair des Parisiens, quand Vitinha délivre l’avant-dernier passe (longue) à destination de Bradley Barcola, l’avant-centre Portugais traînait dans le dos de la défense marseillaise, assez nettement hors-jeu » raconte La Provence. « L’ex de Benfica a alors profité de cette dizaine de mètres d’avance pour s’infiltrer dans la surface de Rulli sans être rattrapé (…) Son avance au départ de l’action a été déterminante pour conclure sereinement » peste le média.

Le but du PSG est valable selon les lois du jeu

Même si Gonçalo Ramos n’était plus hors-jeu sur la remise de Barcola, les Marseillais estiment que la position du numéro neuf portugais sur la première passe de Vitinha était suffisamment illicite pour que le but soit refusé. Ce n’est pourtant pas ce que disent les lois du jeu dictées par l’Ifab. N’ayant pas fait action de jeu sur la passe de Vitinha en direction de Barcola, Ramos était bel et bien dans son droit puisqu’il n’était plus hors-jeu sur la remise de la tête de l'ailier français. En conclusion, le PSG a simplement joué une action de classe internationale à la 96e minute d’un match au scénario rocambolesque pour s’adjuger le Trophée des champions.