ICONSPORT_281658_0244

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

PSG09 janv. , 23:30
parCorentin Facy
1
La frustration est énorme à Marseille après la défaite lors du Trophée des champions, alors que l’OM menait au score à une minute de la fin. Le but de Gonçalo Ramos est source de polémique.
L’Olympique de Marseille tenait son premier titre depuis 14 ans. Jeudi soir, les hommes de Roberto De Zerbi avaient une main sur le Trophée des champions, alors qu’ils menaient 2-1 à une minute de la fin du match dans le temps additionnel. Mais la dernière action du match a été fatale aux Olympiens avec une perte de balle de Pierre-Emerick Aubameyang, une passe magnifique de Vitinha, une remise inspirée de Barcola et une finition chirurgicale du supersub Gonçalo Ramos.
Ce but a libéré le PSG, emmenant les deux équipes aux tirs au but. Mais la position de hors-jeu de l’attaquant portugais sur l’avant-dernière passe soulève quelques interrogations sur le plan arbitral. Dans les colonnes de La Provence par exemple, on ne digère pas ce but et on estime qu’il aurait pu être annulé. « L’OM a-t-il été volé ? » s’interroge d’abord le quotidien local avant de poursuivre.

Lire aussi

L'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoueL'OM avantagé contre le PSG, un arbitre l'avoue
« Au départ du contre éclair des Parisiens, quand Vitinha délivre l’avant-dernier passe (longue) à destination de Bradley Barcola, l’avant-centre Portugais traînait dans le dos de la défense marseillaise, assez nettement hors-jeu » raconte La Provence. « L’ex de Benfica a alors profité de cette dizaine de mètres d’avance pour s’infiltrer dans la surface de Rulli sans être rattrapé (…) Son avance au départ de l’action a été déterminante pour conclure sereinement » peste le média.

Le but du PSG est valable selon les lois du jeu

Même si Gonçalo Ramos n’était plus hors-jeu sur la remise de Barcola, les Marseillais estiment que la position du numéro neuf portugais sur la première passe de Vitinha était suffisamment illicite pour que le but soit refusé. Ce n’est pourtant pas ce que disent les lois du jeu dictées par l’Ifab. N’ayant pas fait action de jeu sur la passe de Vitinha en direction de Barcola, Ramos était bel et bien dans son droit puisqu’il n’était plus hors-jeu sur la remise de la tête de l'ailier français. En conclusion, le PSG a simplement joué une action de classe internationale à la 96e minute d’un match au scénario rocambolesque pour s’adjuger le Trophée des champions.
1
Articles Recommandés
Adil Boulbina
CAN 2025

France : Le gouvernement attend les Algériens au tournant

ICONSPORT_272416_0145
OM

Pavard « dégage », l’OM se révolte

ICONSPORT_281752_0019
Bundesliga

All : Dortmund arrache un nul fou à Francfort

Fil Info

09 janv. , 23:00
France : Le gouvernement attend les Algériens au tournant
09 janv. , 22:30
Pavard « dégage », l’OM se révolte
09 janv. , 22:28
All : Dortmund arrache un nul fou à Francfort
09 janv. , 22:00
Rennes double l'OL, c'est confirmé
09 janv. , 21:58
CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale
09 janv. , 21:57
CAN 2025 : Le Maroc a croqué le Cameroun
09 janv. , 21:47
CAN 2025 : Mbeumo fauché, Maroc-Cameroun fait parler
09 janv. , 21:30
Fabian Ruiz vendu 40 ME, le PSG craque

Derniers commentaires

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

La Provence ils sont encore bloqués en 1993. Ils se croient encore champion d'Europe et pensent encore aux règles du hors jeu de 1993... Faut se mettre a la page, ce qu'a bien fait ce renard de Ramos. Bravo à lui !!!!

Pavard « dégage », l’OM se révolte

Pavard a direct enlevé la médaille autours du cou quand on l'a lui a mise preuve qu'il n'a pas aimé la défaite. Faut pas chercher toujours la petite bête. Franchement en tennis quand tu perds face a un pote tu as des pros qui ont quand même le sourire. Les gars ce sont des humains mais ils savent faire la part des choses entre se donner à fond jusqu'à la fin et une fois fini savoir que tu n'es plus adversaire. On n'est plus dans les années 90 avec les bouchers qui créaient des detestations

Alerte à l'OL, la cote de Malick Fofana s'effondre

Alerte à Foot01... le seum grandit dans les locaux alors que le site dégringole. ^^

Alerte à l'OL, la cote de Malick Fofana s'effondre

À la fin de la saison... tous les clubs vont se battre pour avoir Malick Fofana. L'OL va empocher un très joli chèque. Cela ne serait pas étonnant de voir ce transfert à plus de 60 millions d'euros. ^^

Rennes double l'OL, c'est confirmé

Allez... va donc te perdre à Rennes !... À la fin de la saison, Rennes sera dans le ventre mou de la Ligue 1. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading