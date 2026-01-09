ol qui va gagner les millions d almada trois clubs candidats iconsport 258634 0388 395763

L'OL et l'OM écartés, Thiago Almada fait un choix étonnant

Mercato09 janv. , 17:00
parEric Bethsy
En manque de temps de jeu à l’Atlético Madrid, Thiago Almada pourrait partir cet hiver. Le milieu dont la moitié des parts économiques appartiennent toujours à Eagle Football aurait pu se relancer au sein d’une formation de la galaxie. Mais l’international argentin se dirige plutôt vers le Brésil.
Les choses ne se passent pas comme prévu pour Thiago Almada (24 ans). A la fois doué techniquement et accrocheur dans les duels, le milieu de l’Atlético Madrid semblait parfaitement compatible avec la philosophie de Diego Simeone. Mais l’international argentin a bien du mal à gagner les faveurs de son compatriote. La recrue estivale, encore remplaçante lors de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid (défaite 2-1) jeudi, n’a débuté que cinq matchs toutes compétitions confondues.

A ce rythme, Thiago Almada réduit fortement ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Albiceleste. D’où sa volonté de se relancer au sein d’une autre équipe en deuxième partie de saison. Un retour à l’Olympique Lyonnais pouvait paraître crédible dans la mesure où 50% de ses droits économiques appartiennent toujours à Eagle Football. Son profil peut aussi attirer l’attention de l’Olympique de Marseille qui l’a convoité par le passé. Mais Thiago Almada se dirige plutôt vers l’Amérique du Sud.
Alors que l’on évoque également un intérêt de Naples et de Grêmio, le Madrilène se rapproche effectivement de Palmeiras. Le club brésilien s’est manifesté avec une offre concrète, affirme El Gol Digital, qui précise que le milieu de terrain y jouerait un rôle majeur, bien plus important que celui accordé par Diego Simeone jusqu’ici. Ce serait l’occasion pour Thiago Almada de se relancer aux yeux du sélectionneur argentin Lionel Scaloni. De son côté, l’Atlético Madrid n’y voit pas d’inconvénient à condition de trouver une formule permettant de récupérer la vingtaine de millions d’euros investis.
