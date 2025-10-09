OM : Roberto De Zerbi se félicite pour ce coup de génie

Roberto De Zerbi est comme un poisson dans l'eau à Marseille et il n'hésite pas à le faire savoir. Dans la presse italienne, l'entraineur de l'OM fait de belles confidences.

A son arrivée à l’été 2024, Roberto De Zerbi était annoncé dans le viseur de Manchester United. L’entraîneur italien venu de Brighton a assuré avoir repoussé la candidature de plusieurs grands clubs européens pour rejoindre Marseille , dans un projet qui lui plaisait beaucoup, au coeur d’une ville dont le coeur bat pour le club. Un point essentiel à ses yeux, tant l’envie de réussir à l’OM porte le technicien transalpin, très fier d’être arrivé dans une cité multiculturelle, et dans un stade qui bouillonne.

Roberto De Zerbi et la retraite de Rome

Je ne sais pas si je suis l’entraîneur idéal pour eux, mais Marseille est l’endroit idéal pour moi, pour la valeur qu’ils accordent au football : toutes les contradictions sociales sont oubliées pendant 90 minutes. On le ressent », clame ainsi Roberto De Zerbi dans un entretien au , clame ainsi Roberto De Zerbi dans un entretien au Corriere della Serra pendant cette trêve internationale. Mais l’un des problèmes ce cet énorme pression populaire au Vélodrome, c’est que l’OM est parfois passé au travers de ses matchs à domicile.

D’où la fameuse retraite à Rome, effectuée à deux reprises la saison dernière, afin de muscler la préparation mentale, avec des courses dans la forêt à 5 heures du matin, ou d’autres animations atypiques pour leur faire comprendre que la peur du Vélodrome ne devait pas être de mise. Une décision qui venait directement de De Zerbi, et dont l’ancien entraineur du Shakthiar Donetsk est assez fier.

« C'est probablement la meilleure chose que j'ai faite, la plus proche de moi : j'ai écouté et compris le mécontentement des garçons, qui n'étaient pas performants à domicile. J'ai fait quelque chose de puissant pour les aider à se connaître. Ensuite, j'ai organisé trois réunions : la première, nous avons fait ressortir les sentiments négatifs que nous avions au Vélodrome ; le lendemain, chaque joueur a partagé les valeurs auxquelles il s'identifiait, nous les avons écrites et affichées ; puis nous avons montré une vidéo sur les supporters du Vélodrome, pour qu'ils comprennent à qui ils avaient affaire », a résumé « RDZ », qui estime que ces stages à Rome ont porté leurs fruits. Un passage tellement apprécié qu’il souhaitait en effectuer un autre en septembre après le début de saison mitigé de l’OM, même si ce « ritiro » a été abandonné avec le report du match face au PSG puis l’enchainement de victoires par la suite.