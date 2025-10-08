OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Les jaunes et/ou rouges, ça vient des commentaires que j'attaque. Mais c'est vrai que ma conclusion est trop cavalière et que j'ai oublié le cas du potentiel penalty.
Ah mon gaucho qui assume pas l'antisémitisme de gauche... Mais arrête avec ton extrême droite antisémite, ça fait 20 ans au moins que c'est fini. Tout le monde s'accorde à dire que l'antisémitisme est maintenant l'apanage de la gauche et des islamistes. Dans les manifs a Vénissieux qui ont eux lieu le 7 octobre sous les drapeau de gauches, les slogans a la gloire des massacres du 7 octobre étaient de la gauche et des islamistes (va sur Google, tu trouveras les vidéos et les liens avec plusieurs sites...). Les attentats anti juifs depuis 20 ans sont l'oeuvre de qui en occident ? De l'extrême droite? T'es ridicule... Encore un aveugle... Les Mohamed Merah, l'attentat a Manchester al semaine dernière sur la synagogue, le 13 novembre et l'hypermarché cacher, ce sont des mecs d'extrême droite? Non des islamistes qui ont fait ça au nom de l'islam... Quand on est aveugle, de mauvaise foi ou simplement bête au point de pointer l'extrême droite sur les actes antisemites alors qu'ils sont presque tous maintenant le fait d'extrême gauche ou d'islamistes... No comment... Enfin, tu liras plus haut, si tu en es capable... Que j'espère une réussite du plan Trump... Un plan qui prévois un Etat palestinien, le retrait des forces israéliennes et la reconstruction de Gaza, crétin que tu es... Les mecs comme toi sont a vomir... Allez continue l'antisémite a rependre ton venin et ta betise
Jusqu'à preuve du contraire, les actes antisémites depuis l'après guerre mondiale sont signés Front National, et le changement de nom ne signifie nullement la fin de leur haine.... quand au soit disant antisémitisme de la bande à Mélanchon, faudra d'autres preuves que les discours de Bardella et sa clique, ou des suceurs de Cnews Europe1 Jdd ou Bfm.. Parceque effectivement Mélanchon vise un électorat musulman étant donné que les "travailleurs" coco ont migré chez le Pen qui les caresse dans le sens du poil. Par contre tous ses discours revendiquent une solution à 2 états... si tu n'est pas d'accord avec ce point de vue, faudrait peut être commencer à reconnaître ton pro sionisme et ton orientation anti palestinienne pour ne pas parler du peuple français d'origine maghrébine qui sont en fait l'origine de ton orientation ;-)
c'est pas vraiment le poste le plus important
T'en fais une belle bien grosse de tête de con
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading