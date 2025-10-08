OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Amine Gouiri a lancé sa saison en ouvrant son compteur but en Ligue 1 lors du large succès de l’OM sur la pelouse de Metz (0-3). Un but splendide après deux inspirations géniales de l’Algérien puis de Matt O’Riley.

En concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune Robinio Vaz, Amine Gouiri a peiné pour ouvrir son compteur de buts en Ligue 1 cette saison. Il aura fallu attendre la septième journée et le déplacement à Metz pour que l’international algérien trouve le chemin des filets. Remplaçant face aux Grenats, l’ancien buteur de l’OL et de l’OGC Nice a réussi une entrée tonitruante avec une passe décisive et un but. Sur la troisième réalisation marseillaise du match inscrit par Gouiri, le numéro 9 de l’OM s'est offert une combinaison magnifique avec Matt O’Riley dans un tout petit périmètre et autour de nombreux défenseurs messin. Un coup de génie que Zack Nani n’a pas validé. Sur Twitch, le streamer fan de l’OL met surtout ce but sur le coup de la chance, estimant que Gouiri n’avait pas voulu donner le ballon volontairement au maître à jouer danois.

« Gouiri a enfin marqué… Petite ch… sur la remise je pense. J’ai vu le ralenti, je pense qu’il a un peu de réussite. Déjà, je ne suis pas sûr que Gouiri veuille la donner. Je pense qu’il veut faire un double-contact et derrière, le ballon part et O’Riley la récupère avec un peu de réussite » a jugé Zack Nani face à ses internautes. Un avis qui fait logiquement hurler les supporters de l’OM, qui estiment eux que tout était volontaire dans cette action magique des hommes de Roberto De Zerbi.

« Zack on t’aime t’as de la chance parce que le niveau de subjectivité quand ça concerne l’OM ou son club c’est fort », « Ce serait Morton ça crierai au génie », « La mauvaise foi absolue de dire que O’Riley ne fait pas exprès, à vitesse réelle on peut se poser la question mais avec le ralenti non » ou encore « Jamais vu un mec rager autant au moins il est divertissant » peut-on lire sur X, au milieu de certains messages bien moins bienveillants à l’égard d’un Zack Nani qui s’étonnera sans doute qu’une simple analyse de but déchaîne autant de passion.