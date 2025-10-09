OM : Une légende du Real vient aider Marseille

Toujours cité dans l’actualité de l’Olympique de Marseille, Endrick ne voit pas sa situation s’améliorer au Real Madrid. L’attaquant brésilien n’entre pas dans les plans de son entraîneur Xabi Alonso. D’où le conseil de l’ancien Merengue Guti.

Les places sont chères dans le secteur offensif du Real Madrid. A l’image de son prédécesseur Carlo Ancelotti, Xabi Alonso fait face à un véritable casse-tête afin d’aligner ses meilleurs éléments sans déséquilibrer l’équipe. La situation n’est pas non plus agréable pour les concurrents de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Dans l’ombre des stars, certains éléments ne récupèrent que les miettes laissées en route, voire encore moins en ce qui concerne la cible de l’Olympique de Marseille Endrick.

L’attaquant de 19 ans, lui, n’a pas joué un seul match cette saison. Depuis son retour de blessure en septembre, l’international brésilien a passé l’intégralité des cinq dernières rencontres sur le banc des remplaçants. Cela n’a pas l’air de refroidir le jeune talent toujours opposé à l’idée d’un départ en prêt. C’est pourquoi l’ancien Merengue Guti s’est permis de lui glisser un conseil pour le prochain mercato hivernal.

« Le fait qu'il n'ait pas eu la moindre opportunité, qu'il ne se soit même pas échauffé, et que Xabi Alonso lui préfère Gonzalo Garcia dans les dernières minutes des matchs… Cela démontre l'actuelle hiérarchie à ses yeux, a souligné l’Espagnol sur DAZN. Ce qui peut être déterminant pour Endrick ? On ne sait jamais. Il y a toujours des blessures, des moments où l’entraîneur peut te faire confiance, tu marques et tu entres dans la dynamique. Si d’ici décembre il n’a toujours pas eu sa chance, le mieux pour lui serait de partir en prêt pour continuer à progresser. Pour un jeune joueur, comme on l’a dit à de nombreuses reprises pour Arda Güler, le plus important ce sont les minutes sur le terrain. » Medhi Benatia n’aurait pas dit mieux.