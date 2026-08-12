OM : Paixao reste, McCourt a frappé trop fort

A neuf jours de ses débuts en Ligue 1, l'OM ne sait pas encore de quoi sera fait son effectif. Le dossier Paixao agite Marseille, mais pour l'instant la tendance est à ce que l'attaquant brésilien reste.

La Provence confirme que Frank McCourt estime que Paixao vaut 50 millions et cela a un effet direct sur le Le propriétaire de l'Olympique de Marseille n'a pas du tout apprécié que Pierre-Emile Hojbjeg refuse de signer à Newcastle , et il l'a fait savoir à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Mais le milieu de terrain danois a un contrat, avec le plus gros salaire du club, et il est donc capable de tenir tête à la colère de ses employeurs. On revient donc à la case départ, l'OM a encore besoin de vendre, le départ désormais imminent de Geronimo Rulli n'étant qu'une goutte d'eau dans l'océan des pertes phocéennes. Et dans l'effectif, le joueur actuellement le plus valorisé est sans discussion possible Paixao. L'attaquant brésilien a encore montré dimanche contre Bilbao qu'il était déjà au top. Le joueur est donc à vendre, comme ses coéquipiers, sauf queconfirme que Frank McCourt estime que Paixao vaut 50 millions et cela a un effet direct sur le mercato

L'OM veut 50ME, Paixao devrait rester

Face à l'exigence financière de l'Olympique de Marseille pour l'ancien joueur de Feyenoord, le quotidien régional confirme que pour l'instant il n'y a aucune offre sérieuse. Si Leeds et Aston Villa sont effectivement venus aux renseignements, les deux clubs ne sont pas allés plus loin dans les négociations pour éventuellement s'offrir Paixao. Et pour l'instant, tout indique que finalement l'attaquant de 26 ans restera à l'OM au moins cette saison. Car si Marseille n'a reçu aucune proposition pour son joueur, les agents de ce dernier n'ont pas non plus été contactés par une équipe éventuellement tentée de connaître ses intentions avant de parler avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. De plus, du côté de Paixao, on est très bien à l'OM et le joueur a la ferme intention de rester, comme des proches l'ont confirmé à La Provence.

« Il est très heureux à Marseille, il n’a pas l’intention de partir. Malheureusement, cela ne dépend pas que de lui », a en effet expliqué l'entourage de Paixao dans le média régional. Nos confrères précisent que les dirigeants de l'Olympique de Marseille « aimeraient le laisser à disposition de Bruno Genesio ». L'heure n'est pas encore à la fumée blanche, mais un léger vent d'optimisme commence à souffler dans la cité phocéenne s'agissant de l'attaquant brésilien.