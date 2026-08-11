OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

OL11 août , 23:06
parGuillaume Conte
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L’OL a fait le travail et l’a bien fait ce mardi soir contre le Sparta Prague. La qualification en poche, les Lyonnais vont avoir une semaine pour se préparer au barrage aller à Fenerbahçe. L’équipe turque a parfaitement maitrisé Sturm Graz, et arrive en pleine confiance pour ce barrage. Avec un effectif de qualité et des joueurs de renom, la formation turque a de quoi faire peur. C’est d’ailleurs le cas pour Paulo Fonseca, qui a reconnu que ce serait une toute autre musique par rapport au Sparta Prague.
« Le Sparta Prague était une bonne équipe. Cependant, je pense que Fenerbahçe est à un autre niveau. Quand nous regardons l'effectif de Fenerbahçe, nous voyons qu'il possède un effectif incroyable. Nous voulons continuer à travailler en conservant notre humilité et essayer de proposer des choses positives lors des deux prochains matchs », a livré l’entraineur portugais, qui sait que le « Fener » possède des éléments comme Ake, Skriniar, Semedo, Kanté, Guendouzi, Asensio, Talisca et bien sûr Greenwood.
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Derniers commentaires

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Que des stars Vieillissantes, ou des joueurs qui on été surcôtés, sinon ils ne serait pas au Fener avant leurs 30ans poste pr poste, à part greenwood meilleur que nuamah ( très bon d'ailleurs ce soir) je vois pas où on doit rougir, 50/50 pr ma part

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Le fener est au dessus quand-même...

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Qui a dit qu'on voulait jouer la LDC pr bien y figurer ? Faut pas se voiler la face, si on y va c'est avant tt pr les 20 à 30M de plus, qui ns permettront de garder un joueur supp ( cette année ça ns aurait permit de garder moreira par exemple)

OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe

Le début de match lyonnais a fait reculer le Sparta même si le but est dû à une erreur du gardien, ils ont été mis sous pression, et la frappe de Coco n'est pas anodine. On verra où se situe notre collectif contre le Fener.

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Kvara également même sans mondial. Ruiz c'est trop compliqué, même palmarès sans la blessure de 4 mois je dis pas mais il a loupé quasiment toute la LDC hors finale.

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