OL : Fonseca craint énormément Fenerbahçe





L’OL a fait le travail et l’a bien fait ce mardi soir contre le Sparta Prague. La qualification en poche, les Lyonnais vont avoir une semaine pour se préparer au barrage aller à Fenerbahçe. L’équipe turque a parfaitement maitrisé Sturm Graz, et arrive en pleine confiance pour ce barrage. Avec un effectif de qualité et des joueurs de renom, la formation turque a de quoi faire peur. C’est d’ailleurs le cas pour Paulo Fonseca, qui a reconnu que ce serait une toute autre musique par rapport au Sparta Prague.

« Le Sparta Prague était une bonne équipe. Cependant, je pense que Fenerbahçe est à un autre niveau. Quand nous regardons l'effectif de Fenerbahçe, nous voyons qu'il possède un effectif incroyable. Nous voulons continuer à travailler en conservant notre humilité et essayer de proposer des choses positives lors des deux prochains matchs », a livré l’entraineur portugais, qui sait que le « Fener » possède des éléments comme Ake, Skriniar, Semedo, Kanté, Guendouzi, Asensio, Talisca et bien sûr Greenwood.