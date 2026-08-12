OL : Canal+ annonce une terrible nouvelle pour Lyon

OL : Canal+ annonce une terrible nouvelle pour Lyon

OL12 août , 8:40
parGuillaume Conte
13
Ajouter comme source préférée sur Google
La grosse vente arrive pour l'OL, et elle concernera un homme fort sur le plan offensif. Malick Fofana et Pavel Sulc sont désignés, et un des deux joueurs va forcément quitter le Rhône dans les prochains jours.
Après la victoire face au Sparta Prague, l’OL a désormais une semaine pour se concentrer sur le barrage à venir contre le Fenerbahçe. Il faudra sortir deux matchs de très haut niveau pour sortir la formation turque, qui a réalisé un mercato d’exception cet été. Les joueurs lyonnais en sont bien conscients, et ce sera le visage du match retour contre Prague qui sera attendu.
Paulo Fonseca l’a souligné, il a pu bénéficier de joueurs en meilleure forme, mais surtout d’éléments de retour comme Ernest Nuamah et Malick Fofana, qui étaient remplaçants en République Tchèque. Même sans son trublion offensif Pavel Sulc, l’OL a su montrer un visage convaincant, qui donne espoir pour la suite de la saison.

Fofana dragué en Italie, Sulc en Angleterre

Mais Canal+ a rapidement apporté une mauvaise nouvelle aux supporters lyonnais. En effet, la seule vente d’Afonso Moreira ne suffira pas à équilibrer le mercato lyonnais, et les autres joueurs poussés dehors ne bougent toujours pas. En conséquence, il y a déjà une décision actée en coulisses, avec le départ d’un joueur offensif majeur. Ce sera soit Pavel Sulc, soit Malick Fofana, mais l’un des deux va quitter l’OL cet été affirme Canal+.
L’attaquant tchèque possède des touches en Premier League et en Bundesliga, mais semble diminué depuis la préparation. De son côté, le Belge retrouve la pleine possession de ses moyens et son gros match face au Sparta l’atteste. La Roma et l’Atalanta Bergame le suivent, et sa performance de ce mardi soir risque de conforter les deux clubs italiens dans leur choix. Pour Fofana, l’OL espère récupérer au moins 40 millions d’euros. Ce serait une grosse perte sportive, mais une très belle rentrée d’argent supplémentaire pour un effectif toujours surveillé de près par la DNCG, et qui a déjà beaucoup recruté cet été.
Les prochains jours seront décisifs, surtout que l’OL ne voudra pas vendre trop vite, afin de disposer d’au moins l’un de ces deux joueurs pour les matchs face à Fenerbahçe.
Articles Recommandés
Monaco Prepare Une Vente Xxl
Monaco

Monaco prépare une vente XXL

Ol Fenerbahce Recrute Lukaku Pour Achever Lyon
OL

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Om Gouiri Refuse De Partir De Marseille
OM

OM : Gouiri refuse de partir de Marseille

Psg Mika Godts Arrive A Paris Tout Est Boucle
PSG

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Fil Info

12 août , 14:00
Monaco prépare une vente XXL
12 août , 13:30
OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon
12 août , 13:00
OM : Gouiri refuse de partir de Marseille
12 août , 12:40
PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé
12 août , 12:20
OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat
12 août , 12:09
Geronimo Rulli quitte l'OM signe officiellement à Manchester City
12 août , 12:00
L'OM aidé par le PSG pour recruter un titulaire
12 août , 11:30
Le PSG menace l'UEFA avant la finale
12 août , 11:10
Strasbourg fait signer une pépite du PSG

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana vendu 45ME, l'Italie se bat

Celui qui a la plus belle valeur marchande c'est Fofana et s'il a des touches en Italie il partira.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.

PSG : Mika Godts arrive à Paris, tout est bouclé

Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️

OL : Fenerbahçe recrute Lukaku pour achever Lyon

Des individualités ne font pas une équipe ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading