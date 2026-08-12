OL : Canal+ annonce une terrible nouvelle pour Lyon

La grosse vente arrive pour l'OL, et elle concernera un homme fort sur le plan offensif. Malick Fofana et Pavel Sulc sont désignés, et un des deux joueurs va forcément quitter le Rhône dans les prochains jours.

Après la victoire face au Sparta Prague, l’OL a désormais une semaine pour se concentrer sur le barrage à venir contre le Fenerbahçe. Il faudra sortir deux matchs de très haut niveau pour sortir la formation turque, qui a réalisé un mercato d’exception cet été. Les joueurs lyonnais en sont bien conscients, et ce sera le visage du match retour contre Prague qui sera attendu.

Paulo Fonseca l’a souligné, il a pu bénéficier de joueurs en meilleure forme, mais surtout d’éléments de retour comme Ernest Nuamah et Malick Fofana, qui étaient remplaçants en République Tchèque. Même sans son trublion offensif Pavel Sulc, l’OL a su montrer un visage convaincant, qui donne espoir pour la suite de la saison.

Fofana dragué en Italie, Sulc en Angleterre

Mais Canal+ a rapidement apporté une mauvaise nouvelle aux supporters lyonnais. En effet, la seule vente d’Afonso Moreira ne suffira pas à équilibrer le mercato lyonnais, et les autres joueurs poussés dehors ne bougent toujours pas. En conséquence, il y a déjà une décision actée en coulisses, avec le départ d’un joueur offensif majeur. Ce sera soit Pavel Sulc, soit Malick Fofana, mais l’un des deux va quitter l’OL cet été affirme Canal+.

L’attaquant tchèque possède des touches en Premier League et en Bundesliga, mais semble diminué depuis la préparation. De son côté, le Belge retrouve la pleine possession de ses moyens et son gros match face au Sparta l’atteste. La Roma et l’Atalanta Bergame le suivent, et sa performance de ce mardi soir risque de conforter les deux clubs italiens dans leur choix. Pour Fofana, l’OL espère récupérer au moins 40 millions d’euros. Ce serait une grosse perte sportive, mais une très belle rentrée d’argent supplémentaire pour un effectif toujours surveillé de près par la DNCG, et qui a déjà beaucoup recruté cet été.

Les prochains jours seront décisifs, surtout que l’OL ne voudra pas vendre trop vite, afin de disposer d’au moins l’un de ces deux joueurs pour les matchs face à Fenerbahçe.