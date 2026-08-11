OM : La priorité offensive file au Celtic à prix réduit

Longtemps associé à l'Olympique de Marseille, Haissem Hassan a finalement abandonné l'idée de filer sur la Canebière au profit d'un transfert vers le Celtic Glasgow, en première division écossaise.

L' OM est clairement passé à côté d'un joli coup pour pas trop cher. En proie à des difficultés financières colossales, le club phocéen n'arrive absolument pas à lancer son mercato du côté des arrivées. Pour l'heure, Grégory Lorenzi a simplement bouclé les départs d'Hamed Junior Traoré, de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais malgré l'argent récupéré et libéré dans ces opérations, ceux qui ont terminé à la 5e place de la Ligue 1 la saison dernière ne peuvent toujours pas enregistrer d'arrivées. La vente finalement avortée de Pierre-Emile Hojbjerg à Newcastle aurait permis de soulager les finances et de débloquer des dossiers, comme celui de Haissem Hassan.

L'OM doublé par le Celtic pour Haissem Hassan

Pendant longtemps, la révélation égyptienne du dernier Mondial était citée comme étant proche de signer à l'Olympique de Marseille. Il avait déjà donné son accord verbal et avait refusé des offres pour privilégier celle marseillaise. Mais le temps passant et la situation ne se débloquant pas, il a finalement jeté l'éponge, direction le Celtic FC. Selon des informations rapportées par le média 67Hailhail, spécialisé dans l'actualité du club historique écossais, le champion d'Ecosse en titre a pris le dessus sur l'OM et les écuries saoudiennes intéressées dans le dossier Haissem Hassan.

Ce dernier fait l'objet d'un accord entre son club du Real Oviedo et sa future destination sur les basses d'un transfert d'un montant de 6 millions d'euros. Nul ne sait encore s'il y aura des bonus ajoutés, car l'écurie espagnole cherchait jusqu'à présent à récupérer au moins 10 millions d'euros pour celui qui a crevé l'écran lors de la dernière Coupe du monde avec la sélection égyptienne. Pour l'OM, c'est une nouvelle piste qui s'éloigne, conséquence logique d'un été ô combien difficile.