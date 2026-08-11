LdC : Le programme des barrages

Que des stars Vieillissantes, ou des joueurs qui on été surcôtés, sinon ils ne serait pas au Fener avant leurs 30ans poste pr poste, à part greenwood meilleur que nuamah ( très bon d'ailleurs ce soir) je vois pas où on doit rougir, 50/50 pr ma part
Le fener est au dessus quand-même...
Qui a dit qu'on voulait jouer la LDC pr bien y figurer ? Faut pas se voiler la face, si on y va c'est avant tt pr les 20 à 30M de plus, qui ns permettront de garder un joueur supp ( cette année ça ns aurait permit de garder moreira par exemple)
Le début de match lyonnais a fait reculer le Sparta même si le but est dû à une erreur du gardien, ils ont été mis sous pression, et la frappe de Coco n'est pas anodine. On verra où se situe notre collectif contre le Fener.
Kvara également même sans mondial. Ruiz c'est trop compliqué, même palmarès sans la blessure de 4 mois je dis pas mais il a loupé quasiment toute la LDC hors finale.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading