OM : Accord surprise pour Todibo, il y a un gros problème

OM : Accord surprise pour Todibo, il y a un gros problème

OM11 août , 18:00
parGuillaume Conte
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L'OM avance tout de même sur de possibles recrues, et la piste Jean-Clair Todibo fait saliver les dirigeants olympiens. Un accord est même quasiment trouvé avec West Ham.
Toujours plus dans l’optique de vendre que d’acheter cet été, l’Olympique de Marseille doit néanmoins préparer certains dossiers pour quand il pourra enfin recruter. En défense centrale, face au dépeuplement qui pourrait connaitre une nouvelle saignée avec le départ de Leonardo Balerdi, la recrue ciblée par les dirigeants se nomme Jean-Claid Todibo. De l’expérience, un esprit de revanche, une capacité à être présent sur les duels et un passé dans les clubs avec beaucoup de pression comme le FC Barcelone, l’international français coche beaucoup de cases.
Sans compter que l’ancien niçois et toulousain ne participe pas à la pré-saison avec West Ham. Avant même la relégation, sa mésentente avec le manager était criante et il a juré de ne plus porter le maillot des Hammers. Son souhait est de rejoindre l’OM, qui essaye de le convaincre de venir depuis quelques semaines. Selon The Athletic, une avancée majeure a eu lieu en ce début de semaine, avec un accord oral entre les deux clubs sur les conditions de son arrivée. Ce ne serait pas pour un prêt, mais bien un transfert définitif. West Ham serait prêt à consentir un gros effort sur le prix pour envoyer Todibo loin de Londres.
Avec ce premier feu vert, le plus difficile n’est toutefois pas fait pour l’OM. En effet, très bien payé chez les Hammers, avec un salaire de 5 ME par an hors prime, Todibo ne compte pas faire de gros efforts pour son futur contrat. Après avoir tant peiné pour économiser à ce niveau, les dirigeants olympiens ne sont pas forcément prêts à monter aussi haut. C’est à ce niveau que les négociations se compliquent selon le média spécialisé. Au point de voir la piste disparaitre, sachant que d’autres clubs vont tenter leur chance dans les derniers jours du mercato si l’OM ne boucle pas l’affaire.
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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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