Indice UEFA : L'OL offre ses premiers points, la France va en avoir besoin

Celui qui a la plus belle valeur marchande c'est Fofana et s'il a des touches en Italie il partira.
Lukaku n'est plus le joueur que l'on connu lorsqu'il jouait à Manchester United et qu'il enfilait but sur but. Mais au vu de sa stature imposante il risque d'occuper et peser de tout son poids sur la défense lyonnaise.
Dembelé, Doué, Kvara, Barcola, Gods, Akliouche. 6 joueurs pour 3 places. Même si Barcola s'en va ce qui n'est pas certain encore, il y en a qui vont cirer le banc. Pas sûr que tout ce beau monde reste au PSG à la fin de la saison car il y aura évidemment des frustrés.
S y il joue autant qu avec la Belgique ça va ☺️
Des individualités ne font pas une équipe ...
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« Merci à tous nos supporters d’avoir été présents ce soir. Plus de 51 000 personnes au Groupama Stadium début août, c’est du jamais vu à Lyon. Cette victoire c’est aussi grâce à vous » Michele Kang et Michael Gerlinger #OLSparta