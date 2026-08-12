Indice UEFA : L'OL offre ses premiers points, la France va en avoir besoin

La bataille avec le Portugal s'annonce torride cette saison, et la France va avoir besoin de tous les points possibles. La qualification de l'OL lance les clubs tricolores cette saison.

Après un démarrage bien timide, l’Olympique Lyonnais a rectifié le tir ce mardi en s’imposant 3-0 face au Sparta Prague. La place en barrage est validée, et ce sera désormais un gros morceau avec Fenerbahçe la semaine prochaine, en Turquie pour commencer.

Ce premier succès de la saison permet aussi à la France de se placer à l’indice UEFA, si important pour justement avoir plus de places directement qualificatives pour la Ligue des Champions. Grâce à cette première qualification lyonnaise, la France prend la 10e place de la saison en cours, ce qui n’est pas très significatif pour le moment. Mais l’important est de garder le contact avec les gros pays. Car la saison dernière, malgré quelques belles performances, jamais la France n’avait pu refaire son retard sur les pays majeurs d’Europe, et avait terminé derrière le Portugal, l’Italie, et bien sûr l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne.

Pour le moment, grâce aux performances de Braga et de Benfica dans les tours préliminaires d’Europa League et de Conférence League, le Portugal fait le plein de points et ne se retrouve plus qu’à 4 points de la France sur le classement de l’indice UEFA sur les cinq dernières saisons, décisif pour l’attribution des places en Coupe d’Europe.