3-0, l’OL se qualifie après le match parfait

Mission accomplie pour l'Olympique Lyonnais qui a dominé largement le Sparta Prague sur le score de 3-0. Il faudra sortir Fenerbahçe pour aller en Ligue des Champions.

Avec un retard d’un but au coup d’envoi, l’Olympique Lyonnais était dos au mur avant de recevoir le Sparta Prague. Mais rapidement, c’est un autre visage que l’OL a montré par rapport au match aller, avec des attaquants devant, un bloc plus haut et une volonté de jouer vers l’avant.

Même si les Tchèques n’étaient pas venus en victime et ont eu quelques situations dangereuses, la domination était lyonnaise et se traduisait avec le but de Nuamah, très remuant et efficace pour suivre une frappe de Tolisso (1-0, 20e). Il ne fallait pas grand chose à l’OL pour faire parler son expérience des matchs européens, et sur un ballon récupéré haut, Openda était accroché en fonçant vers le but, provoquant le rouge de Sevinsky (34e).

Les Anglais envoient l'OL en barrage

Dès lors, la domination se faisait outrageante et après une frappe de Morton sur la barre, Maitland-Niles marquait dans le but vide après un gros travail de Tolisso encore une fois (2-0, 66e). Un Anglais en chassait un autre, puisque Morton finissait le travail d’une frappe splendide (3-0, 73e).

A 3-0, le plus dur était fait et Fonseca effectuait des changements, tandis que Prague n’était plus dangereux. Un match parfait pour valider son billet pour les barrages de la Ligue des Champions, où ça sera face au Fenerbahçe de Mason Greenwood.