Le PSG lâche 55 ME, Ferran Torres privé d'entrainement

Dans moins de 48 heures, Ferran Torres sera un joueur du PSG. L'accord est trouvé et le FC Barcelone a accepté de dispenser son attaquant espagnol d'entrainement pour l'envoyer à Paris.

A deux semaines de la fin du mercato , le PSG va enregistrer la signature de son futur avant-centre. A la sortie d’un Mondial où il a été le héros de tout un pays, Ferran Torres avait pu se lâcher et faire savoir qu’il était quelque peu agacé du manque de considération du FC Barcelone à son égard. A un an de la fin de son contrat, sa signature au PSG n’a jamais été mise en doute, mais encore fallait-il trouver un accord entre les deux clubs.

Et malgré la situation contractuelle de son attaquant, le Barça n’a rien lâché. A juste titre. En effet, AS annonce qu’un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs, et il porte sur un transfert à 55 millions d’euros bonus compris. Un chiffre que le club catalan voulait atteindre pour de nombreuses raisons. Tout d’abord pour financer la suite de son mercato. Ensuite, pour ne pas perdre d’argent symboliquement avec Ferran Torres, recruté pour 55 ME en provenance de Manchester City en 2022. Enfin, pour remporter ce petit bras de fer avec le PSG, qui ne voulait pas mettre plus de 50 ME dans ce dossier, mais aura finalement rehaussé son offre pour aller chercher un joueur que Luis Enrique voulait absolument.

Désormais, il faut finaliser les détails de l’opération et formuler l’offre officielle qui devra être acceptée dans les prochains jours. Mais sauf cataclysme, Ferran Torres sera un joueur du PSG cette saison, le buteur de la finale de la Coupe du monde, âgé de 26 ans, ayant bien l’intention de rejoindre ce qui se fait de mieux en Europe pour continuer sa progression.

Le Barça laisse Ferran Torres à la maison

La première conséquence de cet accord sera de voir Ferran Torres absent de l’entrainement du FC Barcelone ce mercredi, dévoile Fabrizio Romano. Le club blaugrana estime que les discussions sont suffisamment avancées pour se permettre de le dispenser d’entrainement cette semaine, et valider son transfert au PSG probablement jeudi, au lendemain de la Super Coupe d’Europe.