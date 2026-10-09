OM : Paixao donne les conditions de son départ

OM : Paixao donne les conditions de son départ

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parGuillaume Conte
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Igor Paixao a été l'un des sujets chauds du mercato à l'OM, mais Bruno Genesio a tenu bon pour garder son joueur brésilien. Pour combien de temps à l'heure où Marseille ne fait plus autant rêver ?
Tout proche de partir un an après son arrivée, Igor Paixao est finalement resté à l’OM cet été. En l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mason Greenwood, il est même désigné comme le leader offensif. Et c’est pourquoi Bruno Genesio a quasiment mis sa démission en jeu pour s’assurer que l’ancien du Feyenoord Rotterdam ne quittait pas le club provençal cet été. Le forcing de Sunderland a failli payer, mais Paixao est resté, et il doit désormais essayer de porter son équipe, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Paixao se sait attendu à l'OM

Interrogés par Top Mercato, les représentants du Brésilien ont reconnu que les attentes à son égard étaient légitimes. « Igor est très heureux à Marseille. La relation entre Igor et le duo Genesio-Lorenzi est très bonne. C’est normal qu’il soit attendu. Il est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Il est conscient des responsabilités qui sont les siennes », ont fait savoir les représentants d’Igor Paixao, qui se sont ensuite tournés sur un éventuel départ cet hiver ou l’été prochain afin de rapporter une belle somme à Marseille.
Il faudra pour cela que l’ailier gauche se réveille et démontre qu’il a les qualités pour faire des grosses différences en Ligue 1. Et surtout, il faudra que chacun y trouve son compte, ont exigé les conseillers de Paixao. « Igor a un contrat avec l’OM. Les décisions au sujet de son avenir sont prises en accord avec le club. Un transfert, quel qu’il soit, doit être bon pour les deux parties », ont souligné les agents du joueur olympien, qui n’était pas chaud pour partir pendant l’été.
Mais avec les résultats de l’OM, l’absence totale de recrutement, et le risque de disparaitre des radars des clubs importants s’il n’y a pas d’amélioration, Igor Paixao et ses agents vont peut-être regarder différemment le mercato de janvier dans ces conditions.

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