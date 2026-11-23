Renversé par Le Mans (2-3) au Vélodrome dimanche, l’Olympique de Marseille peut s’en vouloir. Une sixième victoire consécutive en Ligue 1 tendait les bras aux Marseillais. Mais certains joueurs se sont peut-être vus trop beaux.

L’Olympique de Marseille a laissé filer une belle opportunité. Dimanche soir, la venue du Mans au Vélodrome était l’occasion rêvée d’enregistrer une sixième victoire consécutive en championnat, et de s’installer sur le podium de Ligue 1. Le club phocéen aurait encore un peu plus marqué les esprits après un début de saison inquiétant. Ce scénario positif se dessinait grâce à l’efficacité d’Amine Gouiri et d’Igor Paixão en première période. Mais les Marseillais ont été renversés par le promu dans les 25 dernières minutes de la rencontre.

De quoi ravir Mohamed Toubache-Ter, bien content de voir les hommes de Bruno Genesio punis pour ce qu’il considère comme de l’arrogance. « Bien fait, s'est réjoui l’insider sur le réseau social X. Quand tu manques de respect au football. Quand tu te prends pour ce que tu n’es pas. Bien fait. Il suffisait de regarder l’attitude de certains à 2-0… en bombant le torse. Il n'y a que des mecs qui se prennent pour Messi dans cet effectif ! » Les Olympiens ont-ils subitement pris les Manceaux de haut ? Ce n’est pas du tout l’impression de Bruno Genesio.

L’entraîneur marseillais a parfois pointé l’attitude de ses hommes. Mais cette fois, le technicien n’a rien à leur reprocher à ce niveau. « Autant après Le Havre, j'avais pu souligner certains comportements, autant là, à mon avis, l'explication n'est pas là. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu un manque d'humilité, je n'ai pas vu des garçons tricher. Je pense que tous ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient faire », a commenté Bruno Genesio, qui a plutôt mis l’accent sur les problèmes défensifs de son équipe et sur la mauvaise gestion du match.