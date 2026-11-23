L’OL valide finalement la décision de Letexier
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BIEN SUR QU IL FAIT FAUTE VA.... il ne fait pas que de le gener, il le touche et l'empeche d intervenir donc faute , logique quoi!! si bidstrup ne fait pas faute, le gardien aurait pu intervenir
Ferme la voir avec tes stats la con....
t'y connais vraiment que dalle au ballon.... évidemment qu il y a faute du coureur de semi marathon sur le gardien meme si c'est involontaire.....Ti connais la regle au moins?? Tu ne dois pas toucher le gardien point barre!! T'es vraiment le footix que tu crois etre mon pauvre....
Ne meurt jamais ... mais parfois s'écroule pour un temps trèèèès long ...
La legende Aulas et les arbitres. Pour ton info sur la periode des 7 titres le PSG marquait 8,9% de ses buts sur penalty, lille 9%, l'OM 9,5% et l'OL 4,8% , soit 2 fois moins...oh merde alors
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15