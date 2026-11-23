Vainqueur à Lille samedi soir (0-1), l’OL aurait pu l’emporter plus largement mais le but d’Ernest Nuamah a été refusé par François Letexier. Un choix d’abord critiqué, mais qui fait finalement de plus en plus l’unanimité.

L’Olympique Lyonnais a réalisé ce week-end la très belle opération de la 11e journée de Ligue 1 au haut du classement. Pour la grande première de son nouvel entraîneur Carlos Vicens, l’OL s’est imposé à Lille (0-1). Une superbe performance de la part des Gones, qui auraient même pu l’emporter un peu plus largement. Quelques minutes seulement après le but inscrit par Mads Bidstrup, Ernest Nuamah avait doublé la marque. L’action des Gones était splendide, avec une déviation astucieuse de Tolisso pour Abner et un centre idéal du Brésilien pour l’attaquant ghanéen.

Le but de Nuamah a finalement été refusé par François Letexier après visionnage des images par l’arbitre français en raison d’une faute de Bidstrup sur le gardien lillois Berk Özer. Une petite polémique arbitrale a découlé de cette décision avec des Lyonnais furieux de voir leur but être refusé. Mais à froid et avec un peu plus de recul sur le match, la décision de François Letexier met finalement tout le monde d’accord y compris au sein de la communauté rhodanienne. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL sont assez unanimes.

« Si Bidstrup touche la balle ça veut dire que celle ci était en direction du gardien. La faute est logique c’est juste dommage pour l’action collective », « Pour être honnête du stade, en étant dans les tribunes derrière Özer, je pense sincèrement que si Bidstrup ne le touche pas, Özer la sort avec un arrêt reflex, la balle et rapide mais en plein sur lui », « Non mais tu es obligé de siffler car le ballon n’est pas passé au moment du choc avec Bidstrup » ou encore « Finalement, la décision de l'arbitre est limpide : sans Bidstrup, le ballon revient quasi sur le gardien, à qui profite le doute. Le contact de notre joueur est involontaire, certes, mais il suffit à gêner le portier. But logiquement refusé » peut-on lire.

Autant dire que pour une majorité de supporters lyonnais, la décision de François Letexier est finalement très juste. De quoi mettre fin de façon définitive à ce début de polémique arbitral finalement sans importance puisque l’OL est reparti de Lille avec les trois points et c’est bien le principal, peu importe le score final.