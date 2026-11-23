Contraint d’envisager un recrutement après les graves blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain a reçu un conseil venu d’Espagne. La presse locale encourage la direction parisienne à revenir à la charge pour l’Argentin Julian Alvarez, jugé compatible avec l’entraîneur Luis Enrique.

Les malheurs du Paris Saint-Germain ne passent pas inaperçus. A l’étranger aussi, on s’interroge sur les intentions du double champion d’Europe désormais privé de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, tous les deux victimes d’une rupture du ligament croisé d’un genou. Beaucoup s’attendent à voir le club de la capitale passer à l’action lors du mercato hivernal. D’ailleurs, certains noms commencent déjà à circuler. On parle notamment des Brésiliens Estevão, Rayan et Alisson Santana, tandis que la piste menant au Français Eli-Junior Kroupi réapparaît.

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Le Paris Saint-Germain semble disposé à rouvrir d’anciens dossiers. Alors pourquoi ne pas revenir à la charge pour Julian Alvarez ? C’est effectivement le conseil donné par le journaliste espagnol José Rodriguez. « Avec toutes ces blessures, Julian Alvarez ferait du bien au PSG », a imaginé notre confrère de Radio Marca. Il est vrai que l’attaquant de l’Atlético Madrid dispose d’un profil compatible avec la philosophie de Luis Enrique. L’entraîneur parisien apprécie ce type d’avant-centre polyvalent, mobile et capable de participer à la construction des actions.

L’autre point positif, c’est que l’international argentin n’a pas réussi à faire oublier son été agité. Rappelons que l’ancien joueur de Manchester City avait poussé pour un transfert au FC Barcelone. Retenu par ses dirigeants, Julian Alvarez s’est mis les supporters de l’Atlético Madrid à dos. Ce qui explique pourquoi les critiquent apparaissent si facilement après ses contre-performances. Son recrutement paraît néanmoins compliqué dans la mesure où les Colchoneros, s’ils acceptaient le départ de leur attaquant, réclameraient sans doute un montant supérieur à 100 millions d’euros. Pas sûr que les Parisiens aient prévu une telle enveloppe.