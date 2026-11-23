Mercato PSG : Paris a déniché une pépite brésilienne à 13 ME
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Exclu : ils ont retrouvé la photo d'identité de l'agresseuse : https://i.imageupload.app/0cc0b8026d04ce24b03d.png
A l'image de leur ville, grande geule, s'enflamme pour rien, aucune humilité... Ville de cassos, club de cassos !
Encore une agression sexuelle au Segpa Stadium? Décidément ce stade regorge de pervers...
Je n'ose plus me rendre au stade de peur d'être victime de tentative d'agression de la part de la gente féminine, en 2026, quelle honte, mais que fait le gouvernement!?
Il y a greenwood qui peut partir du fener :)
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15