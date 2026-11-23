Confronté aux longues absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain envisage de renforcer son secteur offensif en janvier. Les Parisiens observent le marché et s’intéressent notamment à un nouvel international brésilien plutôt méconnu en Europe.

Le Paris Saint-Germain ne se jettera pas forcément sur le marché des transferts. C’est du moins le message immédiatement transmis par son entraîneur Luis Enrique. Après la grave blessure de Désiré Doué, qui souffre d’une rupture du ligament croisé d’un genou comme son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale se voit privé de deux joueurs majeurs pour le reste de la saison. Mais le club de la capitale souhaite prendre le temps de la réflexion. Mieux vaut éviter d’annoncer à tout le monde que le double champion d’Europe aborde le mercato avec l’intention de dépenser gros…

Il paraît néanmoins difficile d’imaginer les Parisiens terminer l’exercice avec cet effectif. Personne ne sera surpris d’apprendre que Luis Campos a déjà entrepris quelques démarches au cas où. Selon les informations de TEAMtalk, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a pris des renseignements sur Estevão. Mais l’ailier de Chelsea, peu utilisé par Xabi Alonso, n’est pas disponible cet hiver. Pas plus que son compatriote Rayan et le Français Eli-Junior Kroupi, retenus par Bournemouth. La source, qui cite à nouveau les noms d’Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) et de Saïd El Mala (Cologne), évoque tout de même une piste beaucoup plus accessible.

Le Paris Saint-Germain s’intéresse effectivement au Brésilien Alisson Santana (21 ans) qui évolue au Shakhtar Donetsk depuis mars 2025. Cette saison, l’ailier droit gaucher totalise six buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Ses statistiques ont attiré l’attention du sélectionneur auriverde Carlo Ancelotti qui vient de lui offrir ses deux premières sélections. A noter que l’ancien joueur de l’Atlético Mineiro, malgré son contrat jusqu’en décembre 2029, possède une valeur estimée à 13 millions d’euros. Un montant largement abordable pour les Parisiens.