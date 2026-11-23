Au lendemain du match entre l'OM et Le Mans, une supportrice de l'Olympique de Marseille affirme avoir été l'objet d'une agression sexuelle par une autre femme dans le Vélodrome. Le club phocéen a été prévenu.

Le 10 septembre dernier, lors du match entre Marseille et le Paris FC, une supportrice de l'OM avait porté plainte suite à une agression sexuelle dont elle affirme avoir été la victime, la jeune femme accusant un homme situé derrière elle dans les tribunes de cette agression honteuse. Mais, ce lundi, au lendemain de la rencontre perdue par l'Olympique de Marseille contre Le Mans, une autre fan du club phocéen accuse une autre supportrice de l'avoir agressée sexuellement sans que personne ne réagisse. « Nouvelle agression sexuelle au sein du Vélodrome pendant le match OM-Le Mans ce dimanche sur une supportrice, par une autre femme. La première indique avoir été plusieurs fois "touchée" sans que l'on intervienne autour. L'Olympique de Marseille en a été avisé », révèle Adrien Pittore, qui travaille pour Massilia Zone.

Her Game Too, a désormais des représentantes en France afin que la présence féminine dans les stades soit sécurisée et ne soit pas seulement mise en place en réaction à des agressions ou des insultes sexistes. Depuis plusieurs mois, le dossier des agressions sexuelles dans les stades de Ligue 1 est devenu un vrai sujet de préoccupation pour les clubs, et pas uniquement à l'Olympique de Marseille. Ces dernières saisons, des faits similaires se sont produits à Lens, au Havre et dans d'autres stades, et pas uniquement lors des fouilles de stadiers dont certains étaient devenus trop intrusifs. Une association née en Angleterre,, a désormais des représentantes en France afin que la présence féminine dans les stades soit sécurisée et ne soit pas seulement mise en place en réaction à des agressions ou des insultes sexistes.

Au moment où une étude montre que dans le public des matchs de football en France on trouve 18% de femmes, ces dernières ne se sent pas réellement en sécurité lorsqu'elles viennent voir des matchs. « On reçoit des témoignages de femmes qui ne viennent pas aux matchs de 21 heures parce que le stade est au milieu de nulle part, que c’est très mal éclairé aux alentours. Quand il faut rentrer le soir, certaines ont peur, surtout si elles sont toutes seules », explique, dans Le Monde, Léa Sadys, coprésidente de la branche française de l’association Her Game Too.