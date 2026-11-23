Absent du top 30 au classement du Ballon d’Or 2026, Thibaut Courtois regrette le manque de reconnaissance envers les gardiens. Pour le portier du Real Madrid, sa candidature serait davantage mise en avant si certains coéquipiers n’attiraient pas autant les projecteurs.

Un mois après la cérémonie du Ballon d’Or, le sujet préoccupe toujours Thibaut Courtois. Le Belge regrette le manque de reconnaissance envers les gardiens qui n’apparaissent pas suffisamment à son goût dans le top 30. Il est vrai que le Trophée Yachine a été créé pour valoriser le rôle des derniers remparts. Mais le portier du Real Madrid ne s’en contente pas.

Si Kylian marque un but magnifique... - Thibaut Courtois

Quand on écoute les journalistes votants, ils disent que les gardiens ont le Trophée Yachine, a regretté Thibaut Courtois en conférence de presse. C'est difficile pour eux de mettre un gardien dans le top 10. C'est dur parce qu'on peut briller pendant 90 minutes et garder le score à 0-0, puis à la dernière minute, par exemple, si Kylian marque un but magnifique, on retiendra plus le but de Kylian que les arrêts du gardien. » En tant que sauveur régulier de la Maison Blanche, le Diable Rouge aimerait obtenir les votes qu’il mérite. Mais le Merengue sait que la tâche s’annonce compliquée s’il évolue dans la même équipe que l’attaquant français Kylian Mbappé . «, a regretté Thibaut Courtois en conférence de presse.

« Pour gagner des trophées, il faut marquer des buts. Mais il faut aussi un bon gardien, a rappelé le Madrilène aux journalistes. (…) Tu me poses la question mais si tu devais voter pour le Ballon d'Or demain, tu voterais pour 10 autres joueurs. Je ne sais pas ce qu'un gardien doit faire pour le remporter. Il faudrait tout gagner. Mais dans une équipe avec Vini, Jude, Kylian, Diomandé, Arda… Dis-moi comment est-ce qu'ils pourraient voter pour moi ? » A moins d'une saison miraculeuse, Thibaut Courtois n'aura sans doute pas droit au trophée tant convoité.