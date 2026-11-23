Relégué au second plan, Courtois accuse Mbappé
Si Kylian marque un but magnifique...- Thibaut Courtois
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il reste 35 à 40 matchs ils ne vont pas les faire tous
"Pour Luis Enrique, Julian Alvarez est la solution parfaite". Non, c'est pour le journaliste espagnol.
on va surement le revoir sur le banc ^^ pour l"heure tessmann bistrup et tolisso apportent plus que merah
Très bonne nouvelle , on va enfin revoir Khalis Merah en 10
Bub : Tu n'as pas entendu parler de ce qui a été appelé "loi anti-Arsenal", qui consiste à sanctionner les joueurs qui bloquent ou qui gênent le gardien et qui est entrée en vigueur à partir du 11 juin 2026 ? Tu devrais regarder plus de matchs pour voir que ces actions sont désormais sanctionnables.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15