Les autorités redoutent des débordements ce mercredi en marge du match de Ligue des Champions entre le PSG et l’AS Roma selon L’Equipe.

Leader de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aborde la réception de l’AS Roma avec de la confiance et l’ambition d’enchaîner une cinquième victoire de rang en C1. Un match autour duquel une certaine inquiétude règne néanmoins… en dehors du rectangle vert. Et pour cause, L’Equipe révèle que l’affiche entre les Parisiens et les Romains suscite de vives inquiétudes au sein des autorités en raison des relations historiquement tendues entre les supporters de Rome et ceux de Naples, lesquels sont très proches des Ultras du PSG.

La rencontre a d’ailleurs été classée 3 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Les autorités compétentes considèrent qu’il existe un « risque de troubles à l'ordre public liés à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters ». Il est craint que des supporters de Naples, très proches des Ultras du PSG, profitent de cette rencontre face à l’AS Roma pour envenimer les choses au Parc des Princes. Le quotidien national rappelle que 1.500 supporters de l’AS Roma sont attendus dans la capitale française ce mercredi pour cette 5e journée de Ligue des Champions. Le dispositif de sécurité devrait par conséquent être très important pour ce match.