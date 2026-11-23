LdC : PSG-Roma inquiète vivement les autorités
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Ne meurt jamais ... mais parfois s'écroule pour un temps trèèèès long ...
La legende Aulas et les arbitres. Pour ton info sur la periode des 7 titres le PSG marquait 8,9% de ses buts sur penalty, lille 9%, l'OM 9,5% et l'OL 4,8% , soit 2 fois moins...oh merde alors
Et quelle fqute, il fait ? aucune partie du corps de Bidstrup ne va en direction du gardien ? Bidstrup ne fait que le gener, et en plus involontairement . Et rien n'interdit de gener le gardien ( la preuve avec tous les joueurs de toutes les equipes du monde qui se mettent devant le gardien sur les corners) pour atatant de ne pas etre en position de Hors jeu. Donc but parfaitement valable, sauf pour Letexier car Bidstrup a fait une grosse erreur en portant le maillot de l'OL
bah, justement pas, puisqu'on confirme que le but est valable
A bub C'est vraiment un club de fouteur de merde Lyon, et cela depuis les années 2000 où une personne se permettait de tout diligenter en toute impunité, cette période est finie et dépassée de même que ce club survit avec ces titres de la modeste L1 dont 2 usurpés..........par contre aucune finale de CE .......TIENS...........c'est trop difficile pour ce club de la banlieue de Saint-Etienne
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15