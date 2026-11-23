PSG : Désiré Doué prend la parole
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Bub : Tu n'as pas entendu parler de ce qui a été appelé "loi anti-Arsenal", qui consiste à sanctionner les joueurs qui bloquent ou qui gênent le gardien et qui est entrée en vigueur à partir du 11 juin 2026 ?
BIEN SUR QU IL FAIT FAUTE VA.... il ne fait pas que de le gener, il le touche et l'empeche d intervenir donc faute , logique quoi!! si bidstrup ne fait pas faute, le gardien aurait pu intervenir
Ferme la voir avec tes stats la con....
t'y connais vraiment que dalle au ballon.... évidemment qu il y a faute du coureur de semi marathon sur le gardien meme si c'est involontaire.....Ti connais la regle au moins?? Tu ne dois pas toucher le gardien point barre!! T'es vraiment le footix que tu crois etre mon pauvre....
Ne meurt jamais ... mais parfois s'écroule pour un temps trèèèès long ...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15