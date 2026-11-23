Victime d’une rupture des ligaments croisés sur la pelouse de Nice samedi après-midi, Désiré Doué a avoué qu’il traversait un moment très difficile. Il se veut néanmoins optimiste pour l’avenir.

Le Paris Saint-Germain a perdu Désiré Doué pour au moins six mois. Victime d’une blessure au genou face à Nice samedi, l’international souffre d’une rupture des ligaments croisés. Comme son coéquipier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Rennais va manquer au moins six mois de compétition . Une tuile pour le PSG et pour l’équipe de France, mais surtout pour le numéro 14 du club Bleu et Rouge. Désiré Doué est d’ailleurs sorti du silence pour la première fois depuis ce samedi via son compte Instagram ce lundi en fin d’après-midi.

« C’est un moment difficile. Cette blessure me rend triste. Mais je suis persuadé que je reviendrai beaucoup plus fort. Une nouvelle épreuve, Une nouvelle occasion de progresser. Merci à toutes et à tous pour tout le soutien et l’amour que vous me portez. Je garde la foi ! » a publié l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France sur les réseaux sociaux. Depuis samedi, la vague de soutien est immense pour Désiré Doué, lequel va manquer à tous les amoureux du football le temps de sa convalescence. Il n’y a plus qu’à espérer que Désiré Doué revienne au plus vite et si possible à son meilleur niveau dans le courant de l’année 2027.