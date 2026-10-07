Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort

L’Olympique de Marseille a annoncé avec émotion la mort de Joseph Yegba Maya à l’âge de 82 ans ce mercredi.

« Septième meilleur buteur de l'histoire du club et vainqueur de la Coupe de France 1969, Joseph Yegba Maya est décédé dimanche 4 octobre, à l'âge de 82 ans. Arrivé en 1962 dans un OM alors en deuxième division, l'attaquant camerounais a quitté Marseille huit saisons plus tard après avoir marqué 113 buts en 236 matchs. Peu d'Olympiens ont fait trembler les filets aussi souvent. L'Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches » écrit l’OM sur son site officiel.