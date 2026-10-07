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Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort

OM
parCorentin Facy
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L’Olympique de Marseille a annoncé avec émotion la mort de Joseph Yegba Maya à l’âge de 82 ans ce mercredi.
« Septième meilleur buteur de l'histoire du club et vainqueur de la Coupe de France 1969, Joseph Yegba Maya est décédé dimanche 4 octobre, à l'âge de 82 ans. Arrivé en 1962 dans un OM alors en deuxième division, l'attaquant camerounais a quitté Marseille huit saisons plus tard après avoir marqué 113 buts en 236 matchs. Peu d'Olympiens ont fait trembler les filets aussi souvent. L'Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches » écrit l’OM sur son site officiel.
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Derniers commentaires

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Une réponse de trois lignes ne choque personne, par contre les conneries que tu racontes à longueur de temps, si. Va bosser fainéant.

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aucun rapport les marseillais on fait ca parce qu'ils son con tout simplement il n'y aurais pas eu de fachos a lyon que ca serait arriver

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et moi non plus je commente pas toute les dingueries que tu sort

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je renifle le cul a personne le mytho a ce compte la tu le fait a plus de personnes que moi CQFD la preuve sur ce meme post a sergio fait ce que je dit pas ce que je fait mdr bpc d'hypocriotes ici lol

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

mytho moi aussi j'ai annoncer ta naissance 2 ans avant que tu arrives!!!

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