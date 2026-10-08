L’OM redonne le sourire à Frank McCourt

L’Olympique de Marseille n’ayant pas atteint ses objectifs cet été, Grégory Lorenzi poursuit ses efforts. Le directeur sportif cherche tous les moyens possibles pour revenir à l’équilibre financier.

Le combat continue pour l’Olympique de Marseille , et l’on ne parle pas seulement de l’aspect sportif. Pendant que l’équipe de Bruno Genesio passe la trêve internationale dans la peau d’un relégable, la direction s’active toujours afin d’assainir les finances. Les objectifs de vente n’ont pas été atteints pendant le mercato estival. C’est pourquoi Grégory Lorenzi cherche tous les moyens possibles pour économiser de l’argent. Sans parler des départs envisagés au mercato hivernal, le directeur sportif a d’autres plans en tête.

« Négocier des réductions de salaire avec les joueurs, a cité le dirigeant contacté par L’Equipe. On regarde tous les budgets. On a beaucoup réduit le staff par rapport à l'année dernière. Je n'aime pas quand on est dans le confort. Je veux que ce soit efficace. On ne va pas prendre des gens pour prendre des gens. S'il y a un besoin, on va faire l'effort. Si c'est juste pour prendre ça parce que ce club a ça, non. Dans toutes les composantes, si on peut réduire, on le fait. On a réduit le stage estival aux Pays-Bas, on a estimé avec le coach qu'il était suffisant de faire cinq jours au lieu de quinze. On peut aussi se déplacer avec une délégation moindre. »

Tous ces efforts feront plaisir à l’actionnaire Frank McCourt. Mais ils pourraient s’avérer insuffisants pour recruter cet hiver. « (…) C'est un process et il faut apporter de la sérénité, arrêter de penser uniquement par le mercato, a tempéré Grégory Lorenzi. On a une contrainte qui est la DNCG, on prépare une audition en décembre et ce sera en fonction de ça qu'on verra. Aujourd'hui, je ne peux répondre ni sur les arrivées, ni sur les départs. » Dans ce contexte, toute économie est bonne à prendre.