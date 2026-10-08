L’OM redonne le sourire à Frank McCourt

ils peuvent aussi se qualifier en gagnant le ldc (je crois).
Aucun des 17 clubs ne joue dans la même catégorie que paris qui a un financement illimité. Il n'y a pas de concurrence et si par hasard Paris n'est pas champion il ne le devra qu'à lui même qui aura pris la place du lièvre dans le "Le lièvre et la tortue"
Non tu te trompes desurmon le club qui va rivaliser avec Paris, tu ne l'as pas cité. Pourtant il te HANTE ce club.
Ça doit te rappeler des souvenirs ? Ete 93, ou tout les Marseillais complotistes se demandaient à quelles sauces l OM allait être mangeait, ou chaque jour il y avait un nouvel article ds les journaux avec de nouvelles révélations...
Ils savent tout, mais ne savent rien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
« On a une contrainte qui est la DNCG » ➡️ l.lequipe.fr/mI2 Arrivé en juin dans un contexte de restrictions financières drastiques, le directeur sportif de l'OM Grégory Lorenzi n'a pas pu recruter mais explique comment il essaie de redresser son club