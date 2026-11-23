Vainqueur face à Dijon (1-0) vendredi, l’AS Nancy Lorraine a remporté ses sept derniers matchs en Ligue 2. Mais les Nancéiens refusent de s’enflammer, d’autant qu’un déplacement périlleux à Saint-Etienne se profile.

C'est kiffant, mais ça va l'être encore plus dans le Chaudron », a annoncé le défenseur central nancéien, impatient de se mesurer au leader, mais sans pour autant s’enflammer. Un sacré défi attend l’AS Saint-Etienne . Après le huitième tour de Coupe de France contre Villefranche Beaujolais samedi, les Verts devront préparer la réception de l’AS Nancy Lorraine. On parle tout simplement de l’équipe à battre en Ligue 2. Les coéquipiers de Nicolas Saint-Ruf restent sur une impressionnante série de sept victoires consécutives en championnat. «», a annoncé le défenseur central nancéien, impatient de se mesurer au leader, mais sans pour autant s’enflammer.

Le cadre de l’actuel deuxième de Ligue 2 a en effet appelé son équipe à faire preuve d’humilité pendant la préparation du déplacement à Geoffroy-Guichard. « Le club tourne bien, tout le monde est content, a commenté Nicolas Saint-Ruf, buteur face à Dijon vendredi. Mais sept victoires consécutives, ce n'est pas facile. C'est un travail de fou. A chaque fois, il faut se remettre en question et repartir à zéro parce que chaque match est une nouvelle page. Et à chaque fois il faut repartir au travail, préparer les matchs. »

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« Après, est-ce qu'on va en gagner huit, neuf, dix ? Je ne sais pas. Mais la réalité c'est qu'on aura travaillé et tout fait pour réussir, a-t-il assuré. (…) Aujourd'hui je suis content parce que les gens ont souffert ici, avec des années difficiles. La saison dernière n'était pas facile mais ils ont toujours été derrière nous. On savoure, on profite. Mais il faut toujours rester calme parce que le foot peut te gifler du jour au lendemain. Il faut toujours rester prêt. » Les Verts devront également se méfier, sachant qu’un succès leur permettrait de repousser leur dauphin à six longueurs au classement.