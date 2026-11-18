Quelques minutes après avoir officialisé le départ d'Hugo Oliveira, le RC Strasbourg a confirmé que c'est Vitor Matos qui devenait entraîneur. Moyennant 6ME, ce dernier a quitté le club de Swansez et s'est engagé jusqu'en 2028 avec la formation alsacienne.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise la nomination de Vítor Matos au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien portugais rejoint Strasbourg en provenance de Swansea City. Nommé à la tête de Swansea en novembre 2025, Vítor Matos a repris une équipe qui occupait la 20e place de Championship, avec 17 points après 16 journées. Le club gallois a ensuite engrangé 47 points en 30 matches pour terminer la saison à la 11e place. Cette saison, Swansea occupe la 6e place avec 26 points en 15 matches, se distinguant notamment par ses qualités de pressing et d’intensité.