OM : Neal Maupay exige deux changements radicaux

OM : Neal Maupay exige deux changements radicaux

OM21 sept. , 20:00
parGuillaume Conte
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Symbole du nouvel OM bricolé avec des joueurs oubliés, Neal Maupay aimerait que son équipe change d'état d'esprit et se batte pour chercher le moindre point en Ligue 1.
L’OM n’a pas été ridicule contre le PSG ce dimanche soir, ce qui pouvait être craint vue les dynamiques d’avant-match. Mais la défaite a tout de même été au rendez-vous et cela met Marseille à l’avant-dernière place du classement de Ligue 1 au moment de la première pause. Trois semaines forcément compliquées ont débuté et Neal Maupay a bien des défauts, mais il n’est pas du genre à fuir ses responsabilités. L’attaquant revenu de prêt pour être désormais titulaire alors qu’il n’avait pas une minute de temps de jeu la saison passée, a fait le point sur la situation à l’OM.

Maupay demande aux joueurs de se réveiller

Pour l’ancien prodige de l’OGC Nice, il est temps de dire les choses clairement, et d’assumer le fait que son équipe va jouer la seconde partie de tableau. « Il faut faire preuve d’humilité. Les grands discours et les grandes ambitions sont revus à la baisse, les résultats le prouvent. Aujourd’hui, je pense qu’on a fait un match d’une équipe qui doit se battre pour arracher des points », a demandé Neal Maupay, pour qui il faut que tout le club se mette en mode guerrier, et se batte avec l’intention d’éviter les défaites, qui commencent à dangereusement s’enchainer.
Un discours qui ne va pas plaire aux supporters mais qui demande aussi un réveil pour les joueurs. Individuellement, il y a des éléments qui étaient capables la saison dernière de disputer la Ligue des Champions, et c’est au groupe d’élever son niveau de jeu. Le constat actuel démontre que les Marseillais ne sont tout simplement pas assez bons. « On a perdu énormément de joueurs et la situation est ce qu’elle est. Mais c’est aussi à nous, les joueurs qui sommes là, d’élever notre niveau de jeu. On entend forcément qu’un tel est parti, qu’un autre est parti, qu’on n’a pas recruté, mais nous, on est là. Le bilan, c’est qu’on a perdu les quatre derniers matchs de championnat, cinq avec la Coupe d’Europe. Ce n’est pas suffisant et on le sait », a prévenu l’attaquant marseillais, qui est tout de même heureux de voir que le public du Vélodrome est toujours pour soutenir l’équipe de Bruno Genesio, malgré la très mauvaise passe actuelle.

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