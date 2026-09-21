Le Barça refuse une offre à 150 ME

Déjà convoité par Chelsea l’année dernière, Fermin Lopez plaît encore un peu plus en Angleterre. Cette fois, c’est Manchester United qui espère l’attirer via un transfert record. Sauf que le FC Barcelone n’a pas l’intention de céder son milieu offensif.

Après un début de saison énorme, les joueurs du FC Barcelone font saliver. Le talentueux Lamine Yamal et le nouveau buteur Raphinha ne sont pas les seuls à se distinguer. Dans le dispositif d’Hansi Flick, d’autres Blaugrana se mettent en avant à l’image de Fermin Lopez. Malgré la rude concurrence de Dani Olmo, le milieu offensif de 23 ans garde les faveurs de son coach.

Son profil ne correspond pas vraiment à celui des talents de la Masia. Mais sa verticalité, son intensité et son efficacité dans les derniers mètres en font un atout important pour le Barça. Ce sont d’ailleurs ces mêmes qualités qui plaisent en Angleterre. A l’été 2025, Chelsea avait tenté de l’arracher au FC Barcelone, sans succès puisque Fermin Lopez avait lui-même fermé la porte à un départ. Près d’un an plus tard, Goal affirme que les Blues restent à l’affût sur ce dossier. Mais c’est surtout Manchester United qui s’apprête à lancer une offensive. Nos confrères annoncent une offre à venir à hauteur de 150 millions d’euros !

La porte reste fermée

Il s’agirait tout simplement du plus gros transfert de l’histoire de la Premier League . Autant dire qu’une telle somme ferait énormément de bien aux finances du Barça. Mais la source ajoute que le champion d’Espagne n’envisage pas de transférer son milieu offensif. Les Red Devils ne pourront pas non plus compter sur la complicité de Fermin Lopez qui, malgré la perspective de succéder à Bruno Fernandes, ne se voit pas quitter son club formateur avec qu’il est sous contrat jusqu’en 2031. Et encore moins pour une équipe aussi instable que Manchester United.