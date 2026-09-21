Faivre est insupportable, l'OL l'a viré

Ils sont relegables et que disent ils.C'est la faute de l'arbitre.Toujours à rejeter les fautes sur l'arbitrae Whea s'est pris 2 cartons ils sont tellement cons qu'ils s'en prennent à Letexier pas à Whea.ils inventent un penaltyalors que Goueri force le passage et se jette ,ces abrutis reclament un penalty.Ils sont pitoyables tous les ans c'est le même cinema.Toujours les arbitres .Les marseillais sont juste nuls tout simplement
Il va pouvoir souffler
Encore une pepite de plus au PSG LOL
👏
c'est juste l'histoire des parkings rien de plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Romain Faivre suffit de se renseigner sur l'attitude et le comportement à l'OL pour vite comprendre pourquoi l'OL a décidé de très vite le revendre avant qu'il ne perde de la valeur Depuis la trajectoire de carrière n'étonne pas La réaction sur le but c'est Romain Faivre