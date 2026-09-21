Faivre est insupportable, l'OL l'a viré

Frustré par son statut de remplaçant à l’AJ Auxerre, Romain Faivre a osé un geste irrespectueux envers son entraîneur Will Still. Une attitude comparable à celle qui avait incité l’Olympique Lyonnais à le pousser vers la sortie.

Trois ans après leur séparation définitive, l’Olympique Lyonnais ne regrette sans doute pas le départ de Romain Faivre. La carrière du milieu offensif n’a pas évolué dans le bon sens malgré l’opportunité de se montrer en Premier League. Sous le maillot de Bournemouth, avec qu’il est toujours sous contrat, le Français n’a jamais convaincu, d’où les prêts enchaînés ces dernières années. Cet été, c’est l’AJ Auxerre qui a obtenu sa cession temporaire. Et qui pourrait vite le regretter.

Faivre fait taire Still

Remplaçant depuis trois journées, Romain Faivre n’a pas les faveurs de Will Still. L’entraîneur auxerrois a attendu la mi-temps pour le lancer contre Brest (2-1) dimanche. Résultat, l’ancien Gone a provoqué un but contre son camp du Brestois Raphaël Le Guen, avant de célébrer en demandent à son coach de se taire… « Ce geste m'était destiné, c'était bien pour moi, a confirmé Will Still après la rencontre. Regardez les images à son entrée, je lui parle et je lui demande de faire la différence. Il faut savoir piquer les mecs. Moi, je l'applaudis. On en a rigolé ensemble dans le vestiaire après la rencontre. »

Si le technicien s’en amuse, l’Olympique Lyonnais avait eu une réaction bien différente. Le journaliste Yannis Yemmi affirme que Romain Faivre n’était pas non plus irréprochable à Lyon. Ce qui a fini par lui coûter cher. « Il suffit de se renseigner sur l'attitude et le comportement à l'OL pour vite comprendre pourquoi l'OL a décidé de très vite le revendre avant qu'il ne perde de la valeur, a commenté le chroniqueur du Winamax FC sur X. Depuis, la trajectoire de carrière n'étonne pas. La réaction sur le but c'est Romain Faivre. » Reste à savoir combien de temps Will Still supportera la personnalité de son joueur.