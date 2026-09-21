Gallerie : Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

OM-PSG : La Ligue ouvre une enquête contre Marseille

C’est dommage car tes 2 premiers commentaires etaient très intéressants puis viens celui ci qui démonte d’un coups d’un seul ces derniers ! Quand je dis "ton petit club" ce n’est pas pour réduire mais tout simplement une façon de parler ! Maintenant puceau ou pas mon petit club ne ce prend pas pour un grand d’Europe, mon petit club sait travailler et l’a démontrer depuis 2 ans car je pense que pas beaucoup de petit club comme le miens aurait remonté en si peux de temps avec les problèmes financiers et en restant européen pour finir dans le top 4 ! Pour finir parler d’une coupe d’Europe datant de 34 ans gagné avec des magouilles de match truqué pour finir relégué en ligue 2 la saison suivante excuse moi de te dire que c’est pas non plus un exploit exceptionnel !