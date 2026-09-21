Gallerie : Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

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Equipe de France21 sept. , 20:15
parGuillaume Conte
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C’est dommage car tes 2 premiers commentaires etaient très intéressants puis viens celui ci qui démonte d’un coups d’un seul ces derniers ! Quand je dis "ton petit club" ce n’est pas pour réduire mais tout simplement une façon de parler ! Maintenant puceau ou pas mon petit club ne ce prend pas pour un grand d’Europe, mon petit club sait travailler et l’a démontrer depuis 2 ans car je pense que pas beaucoup de petit club comme le miens aurait remonté en si peux de temps avec les problèmes financiers et en restant européen pour finir dans le top 4 ! Pour finir parler d’une coupe d’Europe datant de 34 ans gagné avec des magouilles de match truqué pour finir relégué en ligue 2 la saison suivante excuse moi de te dire que c’est pas non plus un exploit exceptionnel !

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Mais de quoi tu parles? Si tu vas au stade tout seul c'est pas le cas de tout le monde. Quand tu viens au stade en famille depuis bourg en bresse par l'autoroute et que tu as les 4 places plus les boissons et les sandwichs à des tarifs élevés, ça fait une somme ... un parking gratuit au milieu de tout ça c'était pas mal venu. putain.

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Bah... on les retrouvera dans les tribunes du Paris FC. 😏

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bien sur il le faut rémi!Vive sir Nasser!!!Allez tu en creves d'envie de le dire !Allez rémi tu peux le faire :)

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
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Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
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3510478-1
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2502347-3

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