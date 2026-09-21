Jonathan Clauss

Un banni de l’OM refait des siennes

OM21 sept. , 18:30
parEric Bethsy
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Critiqué pour son manque d’implication à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss avait été poussé vers la sortie. Deux ans plus tard, les anciens dirigeants marseillais ne seront pas surpris d'apprendre son changement de statut à l’OGC Nice.
C’est l’un des chapitres marquants du passage de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille. Peu de temps après sa nomination, l’ancien directeur du football avait été alerté sur le comportement de certains joueurs comme Jonathan Clauss. Le dirigeant avait ensuite constaté un manque d’implication et de professionnalisme chez le latéral droit au quotidien. D’où les critiques sévères en interne et dans les médias, ainsi que les tentatives pour le pousser vers la sortie jusqu’à son départ à l’été 2024.
Deux ans plus tard, le consultant de Canal+ ne sera pas surpris d’apprendre que l’international français, capitaine de l’OGC Nice jusqu’à ce week-end, a demandé à rendre le brassard à son coach Olivier Pantaloni. « Jo est venu me voir avec beaucoup de courage et d’honnêteté pour me dire qu’il ne se sentait pas véritablement l’âme d’un capitaine, a raconté l’entraîneur du Gym après la victoire contre Lille (2-1) dimanche. Je l’ai perçu de manière très positive. On en a fait part au groupe. Il s’est exprimé devant eux en expliquant les raisons pour lesquelles il souhaitait céder le brassard. Tout le monde a apprécié sa démarche. »

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L’ex-entraîneur du FC Lorient s’est donc rabattu sur la recrue Axel Witsel. « On a pris le temps de réfléchir. On ne voulait pas se tromper. Axel étant arrivé cette saison, on s’est posé la question, a-t-il reconnu. Sachant que c’est quand même un joueur d’expérience qui a une carrière énorme, on pouvait penser légitimement que ça allait être lui. Mais on a voulu étudier tous les profils pour ne pas commettre d’erreur. Et je pense que ça a fait l’unanimité. » Preuve que Jonathan Clauss n'a vraiment pas la personnalité d'un leader.
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Ils sont relegables et que disent ils.C'est la faute de l'arbitre.Toujours à rejeter les fautes sur l'arbitrae Whea s'est pris 2 cartons ils sont tellement cons qu'ils s'en prennent à Letexier pas à Whea.ils inventent un penaltyalors que Goueri force le passage et se jette ,ces abrutis reclament un penalty.Ils sont pitoyables tous les ans c'est le même cinema.Toujours les arbitres .Les marseillais sont juste nuls tout simplement

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