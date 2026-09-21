L’ASSE prend un premier trophée

L’ASSE prend un premier trophée

ASSE21 sept. , 19:05
parGuillaume Conte
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En raison d’un début de saison parfait, l’ASSE trône en tête de la Ligue 2. Il y avait de fortes chances que l’un des ses joueurs soit récompensé avec le titre de meilleur joueur du mois d’août. C’est le cas avec Irvin Cardona, qui a marqué les esprits avec quatre buts et quatre passes décisives pour lancer sa saison.
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Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

Ils sont relegables et que disent ils.C'est la faute de l'arbitre.Toujours à rejeter les fautes sur l'arbitrae Whea s'est pris 2 cartons ils sont tellement cons qu'ils s'en prennent à Letexier pas à Whea.ils inventent un penaltyalors que Goueri force le passage et se jette ,ces abrutis reclament un penalty.Ils sont pitoyables tous les ans c'est le même cinema.Toujours les arbitres .Les marseillais sont juste nuls tout simplement

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