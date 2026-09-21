L’ASSE prend un premier trophée

Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

Ils sont relegables et que disent ils.C'est la faute de l'arbitre.Toujours à rejeter les fautes sur l'arbitrae Whea s'est pris 2 cartons ils sont tellement cons qu'ils s'en prennent à Letexier pas à Whea.ils inventent un penaltyalors que Goueri force le passage et se jette ,ces abrutis reclament un penalty.Ils sont pitoyables tous les ans c'est le même cinema.Toujours les arbitres .Les marseillais sont juste nuls tout simplement