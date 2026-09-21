L’ASSE prend un premier trophée

Ils sont relegables et que disent ils.C'est la faute de l'arbitre.Toujours à rejeter les fautes sur l'arbitrae Whea s'est pris 2 cartons ils sont tellement cons qu'ils s'en prennent à Letexier pas à Whea.ils inventent un penaltyalors que Goueri force le passage et se jette ,ces abrutis reclament un penalty.Ils sont pitoyables tous les ans c'est le même cinema.Toujours les arbitres .Les marseillais sont juste nuls tout simplement
Il va pouvoir souffler
Encore une pepite de plus au PSG LOL
👏
c'est juste l'histoire des parkings rien de plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Irvin Puissance 4 🔥 Grand artisan de la meilleure attaque de @ligue2bkt, Irvin Cardona a démarré la saison en pétard 🧨 Il décroche son 4ᵉ Trophée UNFP du Joueur du Mois de Ligue 2 en carrière 🏆 Félicitations Irvin 🙌 #TropheesUNFP