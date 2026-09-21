Une pépite de Chelsea se voit déjà au PSG

La pépite défensive de Chelsea Josh Acheampong est tentée de quitter Chelsea dès ce mois de janvier, alors que le PSG est annoncé comme le club le plus chaud pour le faire signer.

Pas facile de s’imposer au PSG quand on est un joueur formé au club, mais depuis l’avènement de Luis Enrique, c’est une chose envisageable si le joueur a les qualités requises et la bonne attitude. A Chelsea, c’est quasiment mission impossible mais le jeune Josh Acheampong arrive à gratter du temps de jeu. Dans la nouvelle défense à trois centraux de Xabi Alonso, l’Anglais de 20 ans est régulièrement utilisé et confirme sa progression.

Le PSG est premier sur la liste pour Acheampong

Malgré cela, selon les informations de AS, le défenseur central se pose des questions sur son avenir. Il n’est pas certain d’avoir la confiance de Xabi Alonso, qui ne l’a utilisé que 19 minutes sur les deux derniers matchs de Premier League , et voit surtout des gros clubs le courtiser avec des offres alléchantes. Le PSG fait partie de ces prétendants, sachant que le club de la capitale a quasiment la primeur de cet intérêt. En effet, en 2024 Acheampong était déjà dans le viseur des dirigeants parisiens, qui appréciaient ses qualités alors qu’il évoluait encore régulièrement avec les jeunes de Chelsea.

Du côté de Stamford Bridge, ce n’est pas le contrat du défenseur qui inquiète, sachant que ce dernier est engagé jusqu’en 2029. Comme d’habitude, les Blues ont blindé leur joueur en lui faisant signer un contrat de cinq ans dès 2024 et son éclosion. Mais la crainte est que le joueur d’origine ghanéenne demande à quitter Chelsea dès le mois de janvier, pour continuer sa progression ailleurs, dans un cadre où il estimerait être plus en confiance. S’engageraient alors des discussions pour un transfert, pour ce joueur évolue à 25 millions d’euros actuellement. Selon AS, plusieurs clubs européens le veulent, mais le Paris SG est le plus sérieux prétendant à sa venue si cela devait se concrétiser.