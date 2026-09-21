ICONSPORT_374018_0009

Rennes sort son pack Europe, ça fait hurler les supporters

Rennes21 sept. , 19:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Stade Rennais prépare son retour en Coupe d'Europe, mais il sera salé pour les spectateurs du Roazhon Park qui voient les prix pratiquement doubler en trois ans seulement.
Le Stade Rennais est de retour en Coupe d’Europe, trois ans après sa dernière campagne. C’était déjà l’Europa League, et les Bretons avaient fini par tomber en barrage contre le Milan AC. Le public rennais, toujours chaud pour vivre des jeudis soirs enflammés, a tout de même eu une mauvaise surprise, alors que la mise en vente des billets pour les matchs de la phase de poule a enfin eu lieu ce lundi. Les tarifs ont tout simplement doublé pour le « pack europe » regroupant les quatre matchs à domicile de la phase régulière.
Il y a trois ans, c’était Villarreal, le Panathinaïkos et le Maccabi Haïfa qui avaient pris la direction du Roazhon Park, pour un billet moyen à 18 euros derrière les buts ou 37 euros en latéral. Cette année, les affiches font nettement moins rêver avec les réceptions de l’OFI Crète, l’Olympiakos, le Dinamo Zagreb et l’Omonia Nicosie. Malgré cela, les prix ont quasiment doublé puisque les mêmes places sont disponibles à 37 euros le match derrière les buts, et 59 euros le match en latéral en moyenne. Soit aucun pack Europe sous la barre des 150 euros pour quatre matchs.
Une hausse assez vertigineuse qui a eu le don de faire réagir assez brutalement les supporters sur les réseaux sociaux. « 150 euros en Mordelles Haut pour 4 petites affiches », « C’est des prix de Champions League c’est abusé », « Les prix sont honteux », « c’est quoi ces purges », « les prix la folie », « les tarifs, mais mdr quoi », ont été les premières réactions à cette mise en vente du « pack europe », qui laisse donc penser que les prix pour une place dans un match à l’unité seront donc encore supérieurs. Avec deux matchs un jeudi à 18h45, il n’est pas certain que le Roazhon Park fasse le plein pour des affiches qui n’ont en plus de cela pas vraiment le parfum des grands soirs européens.

Europa League

15 octobre 2026 à 21:00
RennesRennes logo
21:00
OFIOFI logo
Articles Recommandés
ICONSPORT_374885_0150
Equipe de France

Gallerie : Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

ICONSPORT_374815_0362
OM

OM : Neal Maupay exige deux changements radicaux

ICONSPORT_373886_0066
PSG

Une pépite de Chelsea se voit déjà au PSG

ICONSPORT_373556_0106
ASSE

L’ASSE prend un premier trophée

Fil Info

21 sept. , 20:15
Gallerie : Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine
21 sept. , 20:00
OM : Neal Maupay exige deux changements radicaux
21 sept. , 19:30
Une pépite de Chelsea se voit déjà au PSG
21 sept. , 19:05
L’ASSE prend un premier trophée
21 sept. , 18:30
Un banni de l’OM refait des siennes
21 sept. , 18:00
Faivre est insupportable, l'OL l'a viré
21 sept. , 17:30
Mezian Mesloub au PSG, le plan est lancé
21 sept. , 17:00
Le Barça refuse une offre à 150 ME
21 sept. , 16:30
OL : Le Groupama Stadium se vide pour 4 raisons

Derniers commentaires

L’ASSE a l’un des pires gardiens de France

J'ai une sainte horreur que lon s'en prenne au gardien (seul dans ses buts), le gardien se fait d'être irréprochable... personne ne le remplace , que dire des joueurs qui font des boulettes que si un minime fait le dixième , il se fait virer sur le champ... effectivement, des gardiens, il y en a de meilleurs que certains, mais quel que soit le gardien, si sa défense lui fait défaut, et il y en a des erreurs d’anticipation de placement de relance...etc rtc , mais là , il y a (presque) toujours un coéquipier pour lui venir en aide , quand au gardien .... ????

Koundé au PSG, le Barça perd la bataille

Koundé ?Non merci pas lui

EdF : Samba et Chevalier humiliés, Barthez frappe fort

Barthes est juste un pote du gardien toulousain qu'il a entrainé et Zidane le selectionne ,ça commence bien le cycle Zidane

Letexier a ruiné l’OM, La Provence est scandalisé

Ils sont relegables et que disent ils.C'est la faute de l'arbitre.Toujours à rejeter les fautes sur l'arbitrae Whea s'est pris 2 cartons ils sont tellement cons qu'ils s'en prennent à Letexier pas à Whea.ils inventent un penaltyalors que Goueri force le passage et se jette ,ces abrutis reclament un penalty.Ils sont pitoyables tous les ans c'est le même cinema.Toujours les arbitres .Les marseillais sont juste nuls tout simplement

EdF : Zaïre-Emery forfait, un autre Parisien le remplace

Il va pouvoir souffler

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading