Rennes sort son pack Europe, ça fait hurler les supporters

J'ai une sainte horreur que lon s'en prenne au gardien (seul dans ses buts), le gardien se fait d'être irréprochable... personne ne le remplace , que dire des joueurs qui font des boulettes que si un minime fait le dixième , il se fait virer sur le champ... effectivement, des gardiens, il y en a de meilleurs que certains, mais quel que soit le gardien, si sa défense lui fait défaut, et il y en a des erreurs d’anticipation de placement de relance...etc rtc , mais là , il y a (presque) toujours un coéquipier pour lui venir en aide , quand au gardien .... ????
Koundé ?Non merci pas lui
Barthes est juste un pote du gardien toulousain qu'il a entrainé et Zidane le selectionne ,ça commence bien le cycle Zidane
Ils sont relegables et que disent ils.C'est la faute de l'arbitre.Toujours à rejeter les fautes sur l'arbitrae Whea s'est pris 2 cartons ils sont tellement cons qu'ils s'en prennent à Letexier pas à Whea.ils inventent un penaltyalors que Goueri force le passage et se jette ,ces abrutis reclament un penalty.Ils sont pitoyables tous les ans c'est le même cinema.Toujours les arbitres .Les marseillais sont juste nuls tout simplement
Il va pouvoir souffler
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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