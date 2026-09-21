Rennes sort son pack Europe, ça fait hurler les supporters

Le Stade Rennais prépare son retour en Coupe d'Europe, mais il sera salé pour les spectateurs du Roazhon Park qui voient les prix pratiquement doubler en trois ans seulement.

Le Stade Rennais est de retour en Coupe d’Europe, trois ans après sa dernière campagne. C’était déjà l’Europa League, et les Bretons avaient fini par tomber en barrage contre le Milan AC. Le public rennais, toujours chaud pour vivre des jeudis soirs enflammés, a tout de même eu une mauvaise surprise, alors que la mise en vente des billets pour les matchs de la phase de poule a enfin eu lieu ce lundi. Les tarifs ont tout simplement doublé pour le « pack europe » regroupant les quatre matchs à domicile de la phase régulière.

Il y a trois ans, c’était Villarreal, le Panathinaïkos et le Maccabi Haïfa qui avaient pris la direction du Roazhon Park, pour un billet moyen à 18 euros derrière les buts ou 37 euros en latéral. Cette année, les affiches font nettement moins rêver avec les réceptions de l’OFI Crète, l’Olympiakos, le Dinamo Zagreb et l’Omonia Nicosie. Malgré cela, les prix ont quasiment doublé puisque les mêmes places sont disponibles à 37 euros le match derrière les buts, et 59 euros le match en latéral en moyenne. Soit aucun pack Europe sous la barre des 150 euros pour quatre matchs.

Une hausse assez vertigineuse qui a eu le don de faire réagir assez brutalement les supporters sur les réseaux sociaux. « 150 euros en Mordelles Haut pour 4 petites affiches », « C’est des prix de Champions League c’est abusé », « Les prix sont honteux », « c’est quoi ces purges », « les prix la folie », « les tarifs, mais mdr quoi », ont été les premières réactions à cette mise en vente du « pack europe », qui laisse donc penser que les prix pour une place dans un match à l’unité seront donc encore supérieurs. Avec deux matchs un jeudi à 18h45, il n’est pas certain que le Roazhon Park fasse le plein pour des affiches qui n’ont en plus de cela pas vraiment le parfum des grands soirs européens.