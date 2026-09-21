Mezian Mesloub au PSG, le plan est lancé

Lancé en équipe première la saison dernière, le jeune Mezian Mesloub poursuit sa progression avec le Racing Club de Lens. Ses performances ne passent pas inaperçues puisque des clubs comme le Paris Saint-Germain se tiennent à l’affût.

Si son prédécesseur Dino Toppmöller se montrait récitent, Yannick Cahuzac a immédiatement titularisé Mezian Mesloub. Pour son premier match en tant qu’entraîneur principal du Racing Club de Lens , le coach encore en formation a aligné le milieu offensif de 16 ans dès le coup d’envoi face à Monaco (défaite 2-1) vendredi. C’est dire la confiance placée en lui au sein du club artésien. La saison dernière, on se souvient que Pierre Sage lui avait déjà offert ses débuts en pro.

Lire aussi L’Algérie bien partie pour chiper Mesloub à la France

Difficile d’oublier son entrée remarquée contre le FC Nantes (1-0), lorsqu’il avait débloqué la situation quelques secondes après son apparition sur le terrain. Son but avait envoyé les Sang et Or en Ligue des Champions, cette compétition que Mezian Mesloub a déjà découverte en entrant contre le Slavia Prague (victoire 2-3). Le Racing Club de Lens prend ainsi le risque d’exposer sa pépite aux yeux de l’Europe entière. Manchester United, Arsenal et Chelsea ont déjà commencé à suivre son évolution, nous apprend TEAMtalk, qui ajoute que deux écuries de Ligue 1 sont également sur le coup.

En plus de l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain s’intéresse aussi au prodige lensois. Ce n’est pas vraiment une surprise lorsque l’on connaît la politique du double champion d’Europe. Le club de la capitale a pris l’habitude de recruter de jeunes talents prometteurs et jugés compatibles avec la philosophie de l’entraîneur Luis Enrique. Manifestement, Mezian Mesloub correspond aux critères recherchés. Nul doute que l’intérêt parisien ne laissera pas l’international Espoirs portugais insensible. En revanche, la Racing Club de Lens sera difficile à convaincre sachant que son joueur possède un contrat jusqu’en 2030.