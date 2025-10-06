OM : Nayef Aguerd rassure tout le monde

Nayef Aguerd a été victime d'une agression ce lundi alors qu'il prenait l'avion en direction du Maroc. Le défenseur de l'Olympique de Marseille a tenu à rassurer tout le monde.

Attaqué par un déséquilibré qui a tenté de le frapper après lui avoir demandé son numéro de téléphone, puis un selfie, Nayef Aguerd a adressé un message, via Instagram, pour revenir sur cet incident intervenu à l'aéroport de Marignane. « Je tiens à rassurer tout le monde suite aux informations qui circulent depuis quelques heures. J’ai bien été agressé à l’aéroport de Marignane alors que j’attendais mon vol pour rejoindre la sélection marocaine. Heureusement, plus de peur que de mal, tout s’est vite terminé grâce à l’intervention du personnel chargé de la sécurité et des forces de l’ordre. Tout est désormais entre les mains de la police. Je vais bien, et je suis désormais concentré sur ce qui compte le plus pour moi : jouer pour l’OM et représenter mon pays avec fierté lors du prochain rassemblement. Merci pour tous vos messages de soutien et d’inquiétude — ils me touchent sincèrement. Soyons toujours calmes et respectueux. La vie continue », a confié le défenseur international marocain de l'Olympique de Marseille.