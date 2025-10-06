ICONSPORT_271638_0236
Nayef Aguerd

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

OM06 oct. , 16:20
parClaude Dautel
0
Alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour rejoindre l'équipe du Maroc, Nayef Aguerd a été attaqué par un déséquilibré. Heureusement, le joueur de l'Olympique de Marseille n'a pas été blessé. 
La trêve internationale a commencé et comme plusieurs joueurs de l'OM, Nayef Aguerd doit rapidement retrouver son équipe nationale. Ce lundi, le défenseur international marocain était donc à l'aéroport de Marignane dans l'attente du premier vol pour rejoindre ses coéquipiers des Lions dans l'Atlas quand une personne est venue pour lui solliciter une photo...mais aussi que le joueur lui donne son numéro de mobile. Selon BFM Provence, l'individu en question se serait rapidement montré très agressif, au point de vouloir frapper au visage le défenseur de l'Olympique de Marseille. Cependant, les services de sécurité du salon VIP, où avait pris place Nayef Aguerd ,ont rapidement réagi, et se sont précipités vers les deux hommes, ce qui a fait fuir l'agresseur.

Aguerd attaqué par un déséquilibré

Tandis que le joueur de l'OM prenait la direction de la porte d'embarquement de son vol vers le Maroc, les forces de l'ordre ont réussi à intercepter l'individu en question avant qu'il ne réussisse à quitter l'aéroport. Selon les premiers éléments de l'enquêteur, il s'agirait d'un déséquilibré qui n'aurait pas réellement justifié son comportement face à Nayef Aguerd. De son côté, étant dans l'urgence, le défenseur de l'Olympique de Marseille n'a pas porté plainte suite à cet incident qui s'est relativement bien terminé pour lui. Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, le Maroc affronter le Bahreïn ce jeudi, et le Congo le mardi 14 octobre. Deux rencontres auxquelles le défenseur marseillais participera.
0
