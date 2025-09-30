L’Olympique de Marseille n’a pas hésité à dépenser 23 millions d’euros pour s’offrir Nayef Aguerd cet été. Un renfort de poids qui métamorphose la défense marseillaise depuis qu’il est entré dans le onze de départ.

Nayef Aguerd ne compte que trois apparitions sous le maillot de l’OM (contre Lorient, le PSG et Strasbourg) mais l’international marocain a déjà conquis tout le monde. Rapide, fort dans les duels et très propre balle aux pieds, l’ancien joueur de West Ham et de la Real Sociedad apporte avec Benjamin Pavard la sérénité et la solidité qui manquaient à Marseille la saison dernière. Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas hésité à investir lourdement en lâchant 23 millions d’euros pour s’offrir l’ancien Rennais.

Une somme justifiée au vu du niveau de Nayef Aguerd selon son sélectionneur avec le Maroc Walid Regragui. Dans les colonnes de L’Equipe, celui qui connaît le néo-défenseur de l’OM mieux que personne l’affirme, Marseille ne s’est pas trompé en misant sur le joueur de 29 ans. « Aguerd ? À son âge, il avait besoin qu’on lui donne des responsabilités, qu’on lui dise tu vas être n° 1, enchaîner…L’OM a réalisé le coup parfait » est convaincu Walid Regragui, avant de poursuivre.

L'OM a fait un très gros coup avec Aguerd

« Je ne suis pas forcément objectif, je le connais depuis ses 16 ans, mais je trouve qu’on l’a sous-coté, un défenseur central gaucher, technique, rapide… Quand tu perds une année ou deux en Angleterre, ils te mettent une étiquette. Tant mieux pour Marseille et Benatia, il connait les immenses qualités de Nayef » estime dans les colonnes du quotidien national le sélectionneur marocain. Epatant de sérénité face au PSG et précieux dans le combat physique imposé par Strasbourg, le nouveau patron de la défense olympienne sera de nouveau attendu au tournant ce mardi face à l’Ajax Amsterdam lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Avec l’espoir pour lui et ses coéquipiers de décrocher une première victoire dans cette compétition après la défaite contre le Real Madrid, un match pour lequel Nayef Aguerd avait déclaré forfait en raison d’un protocole commotion.