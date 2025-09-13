Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

Match parfait pour l'OM, qui a intégré ses deux nouveaux défenseurs centraux sans la moindre frayeur. Et en plus, ils marquent des buts !

L’OM a parfaitement réussi sa reprise du championnat avec une victoire étincelante contre une équipe de Lorient qui s’est tirée une balle dans le pied dès le début du match en concédant un pénalty et un carton rouge sur la première situation. Par la suite, les Marseillais ont eu le mérite de ne laisser aucune chance aux Merlus pour s’imposer 4-0. Et dans ce résultat très positif qui remet l’OM dans le haut du pavé après un début de saison compliqué, les deux recrues défensives ont marqué des gros points. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd n’ont tout simplement rien laissé passer, et ont en plus chacun marqué un but. De quoi provoquer l’admiration totale des observateurs.

Dans L’Equipe comme dans La Provence, les deux défenseurs arrivés au buzzer du mercato ont récolté un solide 7/10. « L’ex-interiste s’est fondu en toute simplicité dans le onze et a rapidement inscrit son premier but sous les couleurs de l’OM, d’une tête parfaite sur corner », écrit La Provence, conquise par le champion du monde.

« Pour son premier match avec l'OM, il a dévoilé un parfait condensé de ses qualités : costaud dans les duels, rapide dans les courses et serein dans ses relances. Il a été le patron d'une défense inédite, très peu mise en difficulté. Et il a même fini par participer au festival offensif de son équipe avec une frappe détournée pour marquer son but, lui aussi », complète de son côté L’Equipe au sujet du Marocain.

Des débuts parfaits donc, qui rassurent grandement les supporters de l’OM, et démontrent que, après ses bourdes à répétition, Leonardo Balerdi est loin d’avoir une place assurée désormais. Ce sont en effet deux joueurs d’expérience niveau Ligue des Champions qui sont arrivés, et l’Argentin a certainement compris le message…