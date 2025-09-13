ICONSPORT_270064_0256

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

OM13 sept. , 9:20
parGuillaume Conte
Match parfait pour l'OM, qui a intégré ses deux nouveaux défenseurs centraux sans la moindre frayeur. Et en plus, ils marquent des buts !
L’OM a parfaitement réussi sa reprise du championnat avec une victoire étincelante contre une équipe de Lorient qui s’est tirée une balle dans le pied dès le début du match en concédant un pénalty et un carton rouge sur la première situation. Par la suite, les Marseillais ont eu le mérite de ne laisser aucune chance aux Merlus pour s’imposer 4-0. Et dans ce résultat très positif qui remet l’OM dans le haut du pavé après un début de saison compliqué, les deux recrues défensives ont marqué des gros points. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd n’ont tout simplement rien laissé passer, et ont en plus chacun marqué un but. De quoi provoquer l’admiration totale des observateurs. 
Dans L’Equipe comme dans La Provence, les deux défenseurs arrivés au buzzer du mercato ont récolté un solide 7/10. « L’ex-interiste s’est fondu en toute simplicité dans le onze et a rapidement inscrit son premier but sous les couleurs de l’OM, d’une tête parfaite sur corner », écrit La Provence, conquise par le champion du monde. 
« Pour son premier match avec l'OM, il a dévoilé un parfait condensé de ses qualités : costaud dans les duels, rapide dans les courses et serein dans ses relances. Il a été le patron d'une défense inédite, très peu mise en difficulté. Et il a même fini par participer au festival offensif de son équipe avec une frappe détournée pour marquer son but, lui aussi », complète de son côté L’Equipe au sujet du Marocain.

Des débuts parfaits donc, qui rassurent grandement les supporters de l’OM, et démontrent que, après ses bourdes à répétition, Leonardo Balerdi est loin d’avoir une place assurée désormais. Ce sont en effet deux joueurs d’expérience niveau Ligue des Champions qui sont arrivés, et l’Argentin a certainement compris le message…
Derniers commentaires

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

encore un match acheté par l om!!

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

Medina fait beaucoup de bien aussi ! Apres , va falloir des automatismes car Lorient c'est pas folichon pour le moment

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

y'a tt de même qlqch d'étrange dans cette affaire , des pièces manquantes pour comprendre l'entièreté de la situation! Rabiot et l'OM parlait de prolongation après une saison ou il a été érigé en jouer/personne supra pro et tète de gondole du projet , la prolongation traine avec sa mere qui refuse de voir l'OM (il faisait trop chaud) , allegri qui pense à lui des sa prise de fonction au Milan , puis bagarre "inouïe" sans stigmates physiques, mise à pied, les dirigeants qui gerent l'affaire en mode bazooka, pas d'excuses , ni retour possible , rabiot part au milan sans prendre la totalité du pourcentage (pourtant prévu dans le deal) et une fois arrivé en italie, rowe et moi on est pote et tout va bien !!! Donc c'est clairement pas net !! LOL

Harit s’en va en plein match de l’OM

Encore une purge. Annoncé comme une pépite incomprise capable de rayonner au milieu, parti comme une feuille de PQ le dernier jour du mercato turc. Signé Longoria.

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

Encore un avantage de l'IPTV c'est de regarder le match sur Canal Sport2 Afrique, pour les commentaires et l'ambiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

