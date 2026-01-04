ICONSPORT_281315_0114

OM-Nantes : Les notes incroyables, Medina humilié

OM04 janv. , 19:40
parGuillaume Conte
2
Aucune pitié à Marseille après la défaite à domicile de l'OM face à Nantes. Les joueurs de Roberto De Zerbi prennent cher, à l'image de Facundo Medina. 
La défaite de l’OM face à Nantes (0-2) ce dimanche soir va faire parler à la Commanderie. Les Olympiens sont passés à travers de leur match, et cela n’a pas pardonné. Difficile de trouver des points positifs dans cette rencontre mal maitrisée, et terminée à 9 contre 11. Dans la foulée de la rencontre, La Provence a dévoilé les notes données aux joueurs de Roberto De Zerbi. Et le bulletin est assez terrible. 

L'épilation de Medina fait parler

La pire note revient à Arthur Vermeeren, qui hérite de 1 sur 10. « Ses jambes, laissées au repos pendant les fêtes, le démangeaient au regard de cette action insensée où, en voulant presser Anthony Lopes, il s'est jeté sans réfléchir, risquant de briser la jambe du gardien nantais (26). Avant d'être exclu, malgré un bon retour (20), il était déjà à côté de ses crampons », balance le quotidien local, qui donne la même note à Bilal Nadir, pour son entrée en jeu timide et son rouge évitable avec deux cartons jaunes consécutifs. 
Même chez les joueurs plus expérimentés, le verdict est sans appel. Aubameyang hérite de 2 sur 10 et est invité à rester au chaud plutôt que de fouler la pelouse du Vélodrome pour ce match. Les défenseurs Médina et Pavard sont aussi notés 2 sur 10, et l’Argentin en prend pour son grade. « Pour son retour dans le onze de départ trois mois après sa grosse entorse, l'Argentin a enfin pu exhiber ses cuissots finement épilés et tatoués au public marseillais. L'Argentin donne, en effet, la désagréable impression de se regarder jouer... Un peu trop même », a balancé La Provence, pour qui il serait temps que les joueurs marseillais mettent le bleu de chauffe sous peine de passer une année 2026 très compliquée et décevante. 

