OL : Pierre Ménès envoie Tessmann à la casse

Titularisé par Paulo Fonseca ce dimanche à Strasbourg, Tanner Tessmann n’a pas brillé. La performance de l’international américain lui vaut d’ailleurs de grosses critiques à une semaine du déplacement à Marseille.

Encore privé de nombreux éléments tels que Moreira, Fofana, Hateboer, Mangala ou encore Nuamah, l’Olympique Lyonnais a craqué dimanche soir à Strasbourg. La folle série de 13 victoires de suite toutes compétitions confondues a pris fin en Alsace et plusieurs joueurs alignés par Paulo Fonseca n’échappent pas aux critiques au lendemain de cette défaite. C’est notamment le cas d’ Endrick, transparent à la Meinau , mais pas uniquement.

Aligné aux côtés de Tyler Morton et de Corentin Tolisso au milieu de terrain, Tanner Tessmann n’a pas non plus brillé. L’international américain passé par Venise a d’ailleurs été la cible de Pierre Ménès. Dans son debrief sur YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ a frappé fort contre Tanner Tessmann au point d’estimer que le milieu de terrain de l’OL n’avait même pas le niveau suffisant… pour jouer en Ligue 1

« Le milieu de terrain de Strasbourg a bouffé celui de Lyon où j’explique mal la présence de l’Américain Tessmann. Je l’avais dis une fois l’année dernière, mais il ne semble pas avoir le niveau de la Ligue 1 et il l’a prouvé encore ce dimanche. Je ne dis pas ça car il a détourné le tir de Moreira sur le deuxième but, ça n’a évidemment aucune incidence sur mon jugement. La première mi-temps, sans un très bon Greif dans les buts, c’est 2 ou 3 buts d’avance pour Strasbourg » a d'abord lancé l'ex-sniper du Canal Football Club avant de poursuivre.

Pierre Ménès défonce Tanner Tessmann

« Tessmann a fait sa meilleure action du match en laissant sa place à Yaremchuk qui sur son premier ballon a débordé côté gauche pour servir Tolisso sur le but du 2-1. A ce moment, on pouvait se dire que Strasbourg avait beaucoup donné physiquement et que la fin du match allait être difficile, mais finalement pas du tout » estime Pierre Ménès, très sévère avec Tanner Tessmann, qui a pourtant montré de belles choses, notamment en début de saison.

Face à Strasbourg dimanche, l’Américain a néanmoins éprouvé de grosses difficultés à exister dans le jeu. C’est d’ailleurs pourquoi Paulo Fonseca l’a remplacé par Roman Yaremchuk à l’heure de jeu. Reste à voir si malgré ce match très difficile de l’Américain à la Meinau, Paulo Fonseca décidera de l’aligner de nouveau à Marseille la semaine prochaine.