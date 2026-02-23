ICONSPORT_360176_0104

L1 : Les bourreaux de l'OL et de l'OM dans l'équipe type

Ligue 123 févr. , 9:40
parCorentin Facy
L'équipe type de la 23e journée de Ligue 1 selon L'Equipe :
Coudert (Brest)
Nagida (Rennes), Zakaria (ASM), Diaz (Brest), L.Hernandez (PSG)
Magnetti (Brest), Cadiou (Lorient), Camara (Rennes)
Cho (Nice), Godo (Strasbourg) et Ajorque (Brest)
Les classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Mamadou Sangaré (Lens)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

